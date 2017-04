Od te fotografije je minilo več kot 22 let. Poglejte si, kako sta zvezdnika videti danes

Sharon Stone in Sylvester Stallone sta leta 1994 zaigrala v filmu Specialist. (Foto: Kanal A)

70-letni Sylvester Stallone

Sharon Stone in Sylvester Stallone sta jeseni leta 1994 prvič skupaj zaigrala na velikem platnu v filmu Specialist, kjer sta se pod prho predala strastem in tako poskrbela za enega najbolj vročih in seksi prizorov. Po štirih letih sta se znova znašla pri istem projektu, kjer sta v animiranem filmu Mravljinec Z (Antz) posodila svoja glasova. Klub letom sta oba zvezdnika še danes videti odlično.

Sylvester Stallone med najbolj inteligentnimi zvezdniki

Hollywoodski mišičnjak Sylvester Stallone, ki brez vloge legendarnega Rockyja najbrž ne bi bil to, kar je danes, je seveda bolj znan po vlogah mišičastih likov kot po vlogah inteligentnih moških, ki bi jih brez večjih težav lahko odigral. Z oskarjem nagrajen igralec in scenarist se namreč uvršča med najpametnejše hollywoodske zvezdnike, saj ima inteligenčni kvocient 160.

Zvezdnik ima poleg igre še eno strast, in sicer se že več kot 50 let ukvarja s slikanjem. Leta 2013 je imel razstavo slik v Rusiji, kjer je navdušil umetnostne kritike, leta 2015 je razstavljal tudi v Nici.

70-letni zvezdnik se je do oltarja sprehodil že trikrat, in očitno verjame, da pregovor 'v tretje gre rado'. Že od maja leta 1997 je namreč poročen s svojo tretjo ženo Jennifer Flavin, s katero ima tri hčerke Sophio, Sistene in Scarlet. Iz prvega zakona pa ima še sina Seargeoh.

Sharon Stone bo naslednje praznovala okroglih 60.

Sharon Stone naslednje leto čaka veliki jubilej

59-letna Sharon Stone na družbenih omrežjih redko deli fotografije iz svojega zasebnega življenja. Prejšnji mesec je na Instagramu objavila utrinke s svojega rojstnodnevnega praznovanja, na fotografiji pa so se ji pridružili tudi njeni sinovi. Junija 2015 je v intervjuju za revijo Closer spregovorila o tem, kako je biti mama samohranilka, pri čemer je priznala, da ima tudi zanjo dan premalo ur, še posebej, ko dela.

Sharon je leta 2000 posvojila fantka Roana Josepha, ki ga je vzgajala s takratnim partnerjem Philom Bronsteinom. Čez pet let je posvojila fantka Lairda Vonna, leta 2006 pa se je odločila, da bo posvojila še enega otroka. Vrata svojega doma je odprla Quinnu Kellyju.