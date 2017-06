Odprite otrokom vrata v svetlejšo prihodnost

»Naj bo tudi malim junakom, ki so prikrajšani za športne aktivnosti zaradi različnih socialnih omejitev, omogočeno, da dosežejo svoj cilj in zaživijo svoje sanje,« je povedal italijanski smučar Kristian Ghedina, ki je svoje sanje že zaživel. Kot jih boste lahko tudi vi 24. junija v Portorožu.

Ste si kdaj želeli s šampanjcem zmagoslavno nazdraviti z vašim športnim vzornikom iz otroških let? Hoteli LifeClass Portorož in priznani harmonikaš Denis Novato, v sodelovanju z dobrodelno fundacijo monaškega princa Alberta II. Star team for the children, vam lahko sanje uresničijo. V Mind Hotelu Slovenija 24. junija organizirajo gala večerjo z dobrodelno noto.

Na večerji bodo slovenski in italijanski športniki z močno voljo in s še močnejšim srcem. Skupaj z dobrodelno fundacijo monaškega princa namreč pomagajo otrokom, ki jim zaradi socialne stiske ni omogočeno, da bi se ukvarjali s športom.

Portorož ponovno postaja mondeno zbirališče svetovne elite

Dirkači Formule 1, Moto GP, nogometaši, kolesarji in drugi svetovni zvezdniki s fundacijo zbirajo denar za otroke s celega sveta. Ne zamudite priložnosti in športne legende spoznajte v živo. Pokramljajte z njimi na prestižni večerji, ob jadranskih škampih, kaviarju postrvi, ob oslu z zlatimi lističi in istrskih ostrigah ter se jim na terasi Mystica pridružite na zabavi, ki vas bo ponesla v zmagoslavno poletje.

Izkupiček srečelova gre za izolsko bolnišnico

Med večerjo v restavraciji Tree Top Mind Hotela Slovenija, ki je zadnji vikend maja praznoval prvo obletnico popolne prenove, bo potekal prav poseben srečelov. Na njem bodo osebne predmete, s katerimi so osvajali lovorike, podarili športniki, ki so pisali zgodovino športa, med drugim tudi smučarska kolega Jure Košir in Kristian Ghedina. Morda boste domov odnesli rokavice, čelado ali kateri drug predmet iz zlate zbirke njihove uspešne kariere. In da bo zadoščenje še večje, denar, zbran na dobrodelnem srečelovu, bo šel pediatričnemu oddelku izolske bolnišnice.

Na igrišču se bosta spopadla Formula 1 in harmonika

Športna tekmovanja imajo to moč, da lahko podrejo vse meje in rezultat kar naenkrat ne šteje več. Takrat šteje samo še dobro dejanje. In kaj je lepšega, če se za ta namen združita glasba in šport. Oboje blagodejno deluje na nas, kot morski zrak. Pred gala večerjo se bosta s posebnim namenom na koprskem stadionu Bonifika pomerili ekipi R. E. S., ki jo bodo sestavljale slovenske glasbene zvezde, in ekipa dobrodelne fundacije Star Team for the Children.

Vstopnice lahko kupite na LifeClass Portorož, prek elektronske pošte booking@lifeclass.net ali klica na 05/692-9001.

