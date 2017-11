Odšel je 67-letni nekdanji najstniški idol

David Cassidy je umrl za posledicami demence star 67 let. (Foto: AP)

Ko je pevec in igralec David Cassidy na začetku leta nastopal v Los Angelesu, se mu je zgodilo, da je omahnil na odru in pozabil besedilo. Takrat je mnoge zaskrbelo za njegovo zdravje, nihče pa najbrž ni pričakoval, da je njegov konec že tako blizu.

Cassidy je namreč februarja javno razkril, da trpi za demenco, sicer pa je znano, da je bilo njegovo življenje polno težav z zasvojenostjo, skupaj z aretacijami, poskusi odvajanja in tako naprej.

V 70. letih prejšnjega stoletja je postal najstniški idol, ko je v priljubljeni seriji The Partridge Family zaigral Keitha Partridgea, z istoimensko skupino pa je prodal na milijone plošč. Njegova predstavnica JoAnn Geffen je pred dnevi sporočila, da je v floridski bolnišnici v Fort Lauderdaleu in da mu odpovedujejo organi, kar so pogosti simptomi demence.

"David je umrl obkrožen s tistimi, ki jih je imel rad, z radostjo v srcu in brez bolečin, ki so ga trle tako dolgo. Hvala vam za vso podporo, ki ste mu jo pokazali v vseh letih," je Geffenova zapisala v oddaji.

Cassidy je bil zadnjih nekaj dni priklopljen na naprave, ki so držale pri življenju. Zdravniki so dejali, da bi imel možnost za preživetje, če bi mu presadili jetra, a so si premislili, ker je bil telesno prešibak. Posledično se je njegova družina odločila, da ga odklopijo iz omenjenih naprav.

Od njega so se poslovili bratje Shaun, Patrick in Ryan, njegovi otroci Beau in Katie, nečaki in nekdanja žena Sue Cassidy.

Serijo The Partridge Family so vrteli med leti 1970 in 1974, bila pa je fiktivna variacija na zasedbo Cowsills iz 60. let. Dosegla je veliko popularnost, sicer pa je bil to čas pojočih družin, kot sta bili tudi The Osmonds in The Jacksons.