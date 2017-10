Odšel na zdravljenje in upa, da si bo s tem prislužil novo priložnost v Hollywoodu

Harvey Weinstein je odšel na 45-dnevno zdravljenje odvisnosti od seksa. (Foto: AP)

Nekaj dni po tem, ko je časnih New York Times obelodanil grozljivo zlorabo moči enega najvplivnejših mož v Hollywoodu, je ta odšel na zdravljenje. 65-letni Harvey Weinstein je namreč priznal neprimerno vedenje in obljubil, da se bo poboljšal, tudi s pomočjo terapije. Tako je zdaj odletel v Arizono, kjer se bo 45-dni zdravil na slavni kliniki za odvajanje od zasvojenosti s seksom Meadows.

A še prej je poskrbel za novo dozo drame: obiskal je 22-letno hči, ki jo ima s prejšnjo ženo, z njo pa sta se tako glasno sporekla, da je poklicala policijo, saj naj bi njen oče imel samomorilske misli.

Producentov prijatelj je sicer kasneje dejal, da Weinstein ni imel samomorilskih misli, ampak je samo zelo strt zaradi tega, ker je ostal brez žene in otrok. "Globoko sem pretresen. Izgubil sem ženo in otroke, ki jih imam raje kot vse na svetu," je dejal nekaj ur, preden je hči poklicala policijo.

Včeraj je namreč njegova žena Georgina Chapman, za katero je najprej trdil, da mu stoji ob strani, a ob vedno novih izpovedih nadlegovanjih igralk ni več zmogla, sporočila, da ga zapušča.

Novico je potrdil tudi Weinstein, ki je dejal: "Pretekli dnevi so moji družini prinesli veliko bolečine, za katero prevzemam odgovornost. Pogovoril sem se z ženo Georgino, ki jo ljubim bolj kot karkoli, in sva se pogovorila o tem, kaj je najboljše za najino družino. Pogovarjala sva se o možnosti ločitve, in sem jo spodbudil, naj posluša svoje srce. Na koncu se je odločila, da odide."

"Njeno odločitev razumem, ljubim njo in najina otroka, in upam, da ko bom boljši, bom spet del njihovih življenj. Podpiram njeno odločitev, grem na zdravljenje in morda, ko bom boljši, lahko znova zgradiva odnos," je še dejal.

Par se je poročil leta 2007 in imata dva otroka, sedemletno hči Indio in štiriletnega sina Dashiella. Weinstein ima sicer še tri otroke iz zakona z Eve Chilton.

Jezen, ker so mu vplivni prijatelji obrnili hrbet

Weinstein pa naj bi bil strt tudi, ker so mu vsi v Hollywoodu obrnili hrbet, saj je ravno on zaslužen za večino zvezdniških karier. Jezen naj bi bil tudi, ker je izgubil prijatelje med demokratskimi politiki, ki jih je skozi leta zalagal z denarjem, kot sta Hillary Clinton in nekdanji predsednik Barack Obama. Ta je njegova dejanja glasno obsodil, sploh zaradi tega, ker je njegova hči Malia pri zloglasnem producentu delala kot praktikantka.

"Michelle in jaz sva ogorčena in polna gnusa nad tem razkritjem. Vsakega moškega, ki tako ponižuje ženske, moramo obsoditi in mora odgovarjati za svoja dejanja, ne glede na njegov status. Moramo slaviti pogum žensk, ki so stopile naprej in delile te boleče zgodbe. Skupaj moramo zgraditi družbo – vključno z opolnomočenjem naših deklic, in učenjem dečkov v spoštovanju in spodobnosti – da lahko v prihodnosti takšno vedenje zmanjšamo," sta sporočila Obamova. Weinstein je bil večkrat gost v njuni Beli hiši.

Obama in Clintonova sta deležna kritik, da sta se oglasila šele pet dni po članku v New York Timesu, Clintonova pa tudi zaradi skope izjave.

"Bila sem šokirana in zaprepadena nad razkritji njegovega vedenja. Takšno vedenje ne more biti tolerirano. Pogum žrtev in podpora javnosti je nujna za preprečevanje takšnega vedenja," je dejala.

Senator iz Connecticuta Tim Murphy je pozval vse kolege, ki so dobili kdaj denar od Weinsteina, naj ga vrnejo. Chuck Scumer iz New Yorka in Elizabeth Warren iz Massachusettsa sta to že storila.

Hčerka zakoncev Obama je bila pri zloglasnem producentu praktikantka, zato sta Obamova toliko bolj ogorčena nad razkritji. Harvey pa je ogorčen, da so mu politiki obrnili hrbet, čeprav jih je zalagal z denarjem. (Foto: AP)

Njegova dejanja pod drobnogled vzel tudi FBI

Sprva je Weinstein načrtoval zdravljenje v Evropi - imel je že kupljeno karto za Švico, a je načrt zadnji hip spremenil. Špekulira se, da je moral načrte spremeniti, ker se oblasti bojijo, da bi se s pobegom v Evropo izmaknil roki pravice, kakor je to storil Roman Polanski.

Namiguje se tudi, da je ukaz o začetku preiskave izdal ameriški predsednik Donald Trump, saj je bil Harvey dober prijatelj z njegovo "sovražnico" Hillary Clinton.

Iz kakršnih koli vzgibov že, preiskava je steka. FBI bo tako preučil navedbe, da je leta 2004 v New Yorku Lucio Evans prisilil k oralnemu seksu, ko je bila študentka, ki je želela postati igralka. Država New York namreč ne pozna zastaranja obtožb spolnih zlorab.

Tudi newyorška policija je potrdila, da so začeli s preiskavo. Zdaj bo posebna enota za žrtve skušala identificirati in najti vse Weinsteinove žrtve. Ker je filme promoviral po celem svetu, policija domneva, da je spolne zločine počel v več državah. Do zdaj imajo pričanja o napadih iz Francije in Londona, zato bi lahko bil obtožen tudi tam. FBI ima oddelke tudi v Franciji in Veliki Britaniji, zato bi lahko pomagali pri primerih tamkajšnji policiji.

Trump ni presenečen, v Hollywoodu so ga 'napadali s šalami'

Trump je dejal, da ni presenečen nad obtožbami, ki so prišle na plan: "Poznam ga že dolga leta. Nisem presenečen." In seveda ni edini, ki je vedel za dogajanje. Ker drugače niso znali, ali želeli, so ga zvezdniki napadali s šalami v serijah, oddajah, govorih na podelitvah nagrad. Torej že težko govorimo o javni skrivnosti, je šlo kar za javno znano resnico.

Igralec, komik in avtor Family Guy-a Seth MacFarlane se je leta 2013 na podelitvi oskarjev, ko je bral imena nominiranih igralk, pošalil: "Čestitam, vam petim se ne bo treba več pretvarjati, da vas privlači Harvey Weinstein." Prebral je imena nominirank za oskarja za stransko vlogo (Sally Field, Anne Hathaway, Jacki Weaver, Helen Hunt in Amy Adams), ki so vse razen Fielodove že sodelovale z Weinsteinom.

Zdaj je MacFarlane pojasnil: "Leta 2011 mi je moja prijateljica, igralka Jessica Barth, zaupala, da je imela neprijetno srečanje z Weinsteinom in opisala njegovo nadlegovanje. Od takrat je o tem že tudi pogumno spregovorila. Zaradi tega takrat med podelitvijo oskarjev nisem želel izpustiti priložnosti, da bi vsaj na tak način okaral tega vplivneža. Poudarjam, to ni bila šala, to je bil izraz prezira in jeze. Nič ni bolj prezira in obsojanja vrednega kot takšno izkoriščanje vpliva."

Morda zato Weinstein upa, da se bo po opravljenem zdravljenju pobotal z ženo in vrnil na pozicijo, s katere je bil odstranjen, saj bo tako izboljšal svoje vedenje, da se bo odkupil za dolga leta nadlegovanja, ki tako ni bilo nikakršna skrivnost.