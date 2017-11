Oh, Matthew, zakaj? Zvezdnik zaradi nove vloge spet neprepoznaven

Matthewa McConaugheyja je revija People leta 2005 razglasila za najbolj seksi moškega na svetu. (Foto: Reuters)

Oh, Matthew, zakaj?

Najbolj seksi moški leta 2005 po izboru revije People in eden najbolj seksi moški vseh časov po izboru mnogih žensk in moških, Matthew McConaughey, rad izbira takšne filmske vloge, ki so mu tudi velik fizični izziv in se zanje precej spreminja. Za vlogo v filmu Klub zdravja Dallas je shujšal do kosti, za vlogo v filmu Zlato se je zredil za kar 20 kilogramov, zdaj pa je – na žalost mnogih oboževalk in oboževalcev - spet spremenil svoj videz.

Iz sanjskega lepotca se je za nov film The Beach Bum (Plažni klatež) preobrazil v dolgolasega zadetka, ki očitno zelo rad nosi čim bolj pisana oblačila.

A na žalost oboževalk se za filme rad ekstremno preobrazi. (Foto: Backgrid)

V objektive so ga ujeli med snemanjem v Miamiju, 48-letni lomilec src pa je postopal po plaži, s steklenico v roki, in seveda obdan s kamerami. Nosil je opravo, ob kateri zabolijo oči, in iz smetišča zgodovine obudil torbico za okoli pasu. Seveda pojava ne bi bila popolna brez belih nogavic.

V filmu igra Moondoga, film, ki ga režira Harmony Korine, pa govori o likovem posebnem pristopu do življenja.