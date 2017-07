Ojoj, Shia: spet so ga aretirali – že šestič

31-letni igralec Shia LaBeouf je bolj kot po svojih igralskih dosežkih znan po (vse bolj) pogostih aretacijah. (Foto: AP)

31-letni Shia LaBeouf je odličen igralec, a prav tako zelo svojevrsten ekscentričen človek, ki pogosto zabrede v težave. Tako se je spet znašel v navzkrižju z zakonom, aretirali so ga namreč zaradi razgrajanja, oviranja pravice in javne opitosti.

V soboto okoli 4. ure zjutraj se je v ameriški zvezni državi Georgia igralec v bližini križišča približal naključnemu mimoidočemu in policistu ter ju prosil za cigareto. "Ker je nista imela, je LaBeouf začel razgrajati, kričati vulgarne in prostaške besede. Policist mu je dejal, naj zapusti območje, a igralec tega ni storil, temveč je postal agresiven. Ko ga je policist skušal aretirati, je LaBeouf zbežal v bližnji hotel, tam pa so ga aretirali v avli, v kateri je še naprej razgrajal," so sporočili policisti.

Odpeljali so ga v pripor in ga čez sedem ur ter po plačilu 3500 dolarjev (3000 evrov) varščine izpustili.

Zdaj so ga zaradi neprimernega in agresivnega vedenja pod vplivom alkohola aretirali v Georgi. (Foto: AP)

To za igralca ni nič novega, predtem so ga aretirali že petkrat, med drugim zaradi razgrajanja, povezanega z alkoholom. Nazadnje so ga prijeli aprila letos, ker se je med svojim političnim protestom, ki ga je predvajal v živo, zapletel v spor z nekom, a so pozneje zaradi pomanjkanja dokazov ovrgli obtožbe. Januarja so ga aretirali na protestih proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Leta 2015 so ga aretirali zaradi javne opitosti v Teksasu, kjer so ga ustavili, ker je nepravilno prečkal cesto, nato pa je vzrojil in postal agresiven do policista.

V svoji zbirki ima že veliko podobnih fotografij, ta je iz aretacije leta 2015. (Foto: AP)

Leta 2014 so ga prijeli, potem ko so ga vrgli iz gledališke predstave na Broadwayu, ker jo je motil – seveda pod vplivom alkohola, svoje neprimerno vedenje pa je nadaljeval tudi na ulici. Takrat so ga obsodili na šestmesečno obiskovanje klinike za odvajanje od odvisnosti.

Igralec je bil že tolikokrat aretiran, da je o svojih "podvigih" napisal kar knjigo. Leta 2015 je izdal knjigo Prison Ramen: Recepti in zgodbe izza rešetk. V njej je med drugim zapisal, da je bil prvič aretiran pri devetih letih, ko je v lokalni trgovini ukradel športne copate.

Knjiga bi kmalu lahko dobila nadaljevanje. A igralca to ne vrže iz tira. "Ko sem živčen, pomislim na vse svoje padce v življenju. Ko razmišljam o vsem, kar sem zamočil, to zmanjša strah. Osvobajajoče je," pravi.