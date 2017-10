Oliver je zaradi kemoterapije začasno izgubil sluh, a ni nehal peti: Srce si želi nastopov

Oliver Dragojević je avgusta razkril, da ima raka na pljučih. (Foto: Miro Majcen)

Legendarni hrvaški pevec Oliver Dragojević, ki se bori z rakom na pljučih, je o hudi bolezni odkrito spregovoril v ekskluzivnem pogovoru za hrvaški portal 100posto.hr. Javil se jim je iz svojega doma v Splitu, kjer ob podpori družine in najbližjih prijateljev hodi na kemoterapije.

"Dneve si krajšam z vajami za glas, pogledam kakšno nogometno tekmo," je opisal, kako te dni preživlja svoj čas.

Na zadnjem koncertu pred desetimi dnevi v Splitu se je pojavil s kapo na glavi, ko jo je snel, je razkril, da je ostal brez las. Ob tem je publiko ganil do solz, cel koncert je z njim pela in jokala. Pred dnevi bi moral z Gibonnijem nastopiti v zagrebški Areni, a mi ni uspelo, ker ni imel dovolj moči.

Oliver se zaveda, kako zelo si njegovih koncertov želijo oboževalci in kako zelo ga v težkih časih podpirajo in močno stiskajo pesti in upajo na najboljše. Žal mu je, da jih ne more razveseljevati na odru, a mu podpora glasbenih kolegov in poslušalcev ogromno pomeni in mu daje pogum, je zaupal portalu.

Za dva tedna je oglušel

"To je vražja bolezen, malo sem oslabel, ampak upam na pozitiven izid. Najpomembneje je, da ostaneš psihično močen, in jaz se psihično počutim dobro," je povedal in dodal, da jemlje ogromno zdravil. "Proti bolečinam, za kri, za energijo, zato se občasno pojavljajo stranski učinki. Težko je vse to uskladiti, in se prepričati, da so zdravila res kompatibilna med sabo. Za nekaj časa sem celo ostal brez sluha. Dva tedna nisem slišal, bilo je, kot da imam povsem zamašena ušesa," je dejal. A šaljivo dodal, da ob vsem tem še vseeno ni ostal brez glasu. "Vsak dan doma vadim. Malo igram, pojem in se trudim, da ne padem iz ritma," je povedal.

'Srce si želi koncertov'

Novinarji so ga vprašali, ali to tudi zaradi koncerta, ki bi ga moral sredi decembra imeti v Splitu. "Split je moje najljubše mesto na svetu, rad ga imam bolj kot vse, to je moja publika, vedno je spektakel. Moje srce si želi še več pesmi, še več koncertov in veselja, a moram videti, kako se bom počutil in ali bom imel dovolj moči," je pojasnil.

Dodal je, da je kemoterapije izredno težko prenašati, ker človeku hkrati pomagajo in mu škodijo, a je hvaležen, da ne trpi za nekaterimi tipičnimi posledicami.

Priljubljeni pevec še vedno ne ve, v kakšnem stanju je njegov tumor in če so terapije kaj pomagale, ker ima CT-pregled šele čez nekaj mesecev, ko bo jasno, ali so uspeli omejiti rast. Če klasična kemoterapija ne bo pomagala, se bo zatekel k drugim načinom zdravljenja, pravi.

'Če sem celo življenje užival, bom pa še zdaj'

Znano je, da je Oliver strastni kadilec. Pojasnil je, da je zaradi bolezni zmanjšal razvado, a je ni opustil. "Veš kaj, na živce mi gredo vsi ti nasveti o zdravi prehrani, kajenju, gibanju … Ni mi lahko spustiti cigarete iz rok. Če sem celo življenje užival, bom pa še zdaj," je pojasnil v smeh, a dodal, da je vseeno žalosten.

Odkar je zbolel, namreč ni bil na Korčuli in ni ribaril. "Samo tega mi je žal. Pogrešam morje, čolnič na Korčuli, da bi šel lovit ribe. To je bil več let smisel mojega življenja, zdaj pa mi morajo drugi nositi ribe," je ironičen.

Njegova volja do življenja, entuziazem in borbenost ne kažejo, da je resnično tako krhkega zdravja. A vseeno čuti bolezen. "Hitro se utrudim in ne morem veliko govoriti. Kar se tiče kemoterapije – verjamem vanjo, a na vsakega človeka deluje drugače. Za zadaj je dobro, vprašanje pa je, ali bo tako tudi ostalo," je sklenil. Držimo pesti, da bo!