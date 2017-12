Oliver Dragojević moral odpovedati koncerta ob 70. rojstnem dnevu

Legendarni hrvaški glasbenik Oliver Dragojević bo 70. rojstni dan praznoval v družinskem krogu. (Foto: Miro Majcen)

Eden najbolj znanih hrvaških glasbenikov Oliver Dragojević praznuje 70. rojstni dan. Čeprav se bori z rakom na pljučih, zaradi česar je oslabel, si njegovo srce želi koncertov, je dejal. In to očitno tako močno, da si je srčno želel izpeljati koncert v svojem rodnem Splitu. Tam bi ob spremstvu zagrebške filharmonije v splitski areni Spaladium nadaljeval rojstnodnevno praznovanje, ki se je začelo z marčevskim koncertom v Zagrebu.

Zaradi izjemnega interesa za njegov splitski koncert 15. decembra, za kateri so vstopnice razprodali v nekaj urah, se je odločil za dodaten koncert 16. decembra. Ob tem se je zaradi bolezni posvetoval z zdravniki.

Oliver je zaradi kemoterapije začasno izgubil sluh, a ni nehal peti: 'Srce si želi nastopov'.

Oliver se je rodil leta 1947 v Splitu, družina pa je živela v Veli luki na dalmatinskemu otoku Korčula. V biografski knjigi Južnjačka utjeha, ki jo je o Dragojeviću leta 2006 napisal novinar Zlatko Gall, je povedal, da je bil peti otrok v družini ter da je dobil ime po Oliverju Twistu iz romana Charlesa Dickensa.

Ljubezen do glasbe je kazal kot petletnik, ko je od očeta dobil prve orglice, potem pa se je naučil igrati tudi klavir, klarinet in bas kitaro. V Splitu je končal srednjo glasbeno šolo, prvi nastop je imel kot 14-letnik na splitskem otroškem glasbenem festivalu. Kot najstnika sta z bratom Aljošo posnela tudi takratne svetovne uspešnice za Radio Split. V otroštvu sta bila njegova priljubljena glasbenika Ray Charles in Stevie Wonder.

Glasbeno kariero je začel graditi v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je pel in igral klaviature v splitski skupini Batali. Na splitskem glasbenem festivalu je prvič nastopil leta 1967, a brez večjega uspeha. Potem je pet let kot član mednarodne skupine glasbenikov nastopal v klubih v različnih zahodnoevropskih državah.

Prvi uspeh

Prvi veliki glasbeni uspeh je bila zmaga na splitskem festivalu leta 1974, ko je navdušil žirijo s pesmijo Ća će mi Copacabana, leto zatem pa je na festivalu v rojstnem mestu osvojil občinstvo s skladbo Galeb i ja. Nato so se vrstile uspešnice, kot so Romanca, Oprosti mi, pape in Stari morski vuk. V sodelovanju s skladateljem popularne godbe Zdenkom Runjićem sta do leta 1980 osvojila glasbeno sceno takratne Jugoslavije. Besedila je pogosto prispeval Jakša Fiamengo.

Dragojević in Runjić sta sodelovala pri nastanku več kot 200 pesmi, med katerimi so mnoge postale zimzelene uspešnice, kot so Nadalina, Piva kapa ispo' volta, Karoca gre, Infiša san u te in Ostavljam te samu. Konec prejšnjega stoletja je Dragojević začel sodelovati tudi z drugimi avtorji, kar je prispevalo k različnim slogom v njegovi glasbi.

Oliver je čustvena osebaj, ki uživa v življenju. Med zdravljenjem pa najbolj pogreša ribolov v morju pri Korčuli. (Foto: Miro Majcen)

Posnel 23 albumov

V svoji dolgoletni karieri je posnel 23 studijskih albumov, objavljene pa so tudi številne kompilacije njegovih uspešnic. Nastopil je na mnogih prestižnih koncertnih prizoriščih, kot so pariška Olimpija, londonski Royal Albert Hall, newyorški Carnegie Hall, operna hiša v Sydneyju in puljski amfiteater. Prejel je vrsto nagrad glasbenih strokovnjakov in občinstva, med njimi več hrvaških glasbenih nagrad porin.

Oseba, ki uživa v življenju

Biografska knjiga predstavlja Dragojevića kot osebo, ki je nagnjena k dobrim šalam, pogosto na robu provokacije. Kazal se je ne samo kot zvezdnik, temveč tudi kot oseba z veliko emocij, ki uživa v življenju. Med zdravljenjem pa najbolj pogreša ribolov v morju pri Korčuli, je izjavil za hrvaške medije po objavi svojega zdravstvenega stanja.

Kljub temu se je pripravljal za koncerta v največji splitski koncertni dvorani. Poleg zagrebških filharmonikov, ki bi igrali pod taktirko Dragojevićevega prijatelja in sodelavca Alana Bjelinskega, bi na odru stal tudi pevski zbor Izbor in Oliverjeva dolgoletna spremljevalna skupina Dupini. Kot gosta sta bila povabljena tudi Splitčana Gibonni in Tedi Spalato ter polovica dueta 2Cellos, Stjepan Hauser.

Dragojević je napovedal večera čudovitih skladb, dobre zabave ob najboljši video in avdio produkciji. V Splitu so pričakovali, da bo njegov koncert večji "glasbeni triumf", kot so ocenili njegov nastop v pariški Olimpiji leta 2006, ko je uresničil eno od svojih sanj, saj je pel v dvorani, v kateri je nastopil eden od njegovih vzornikov Ray Charles. A osem dni pred dogodkom je koncerta žal moral odpovedati.