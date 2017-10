Oliver Dragojević znova na odru – kljub hudi bolezni se ne da

Legendarni hrvaški glasbenik Oliver Dragojević je avgusta potrdil, da so mu odkrili rakavo tvorbo in da ga čaka še nekaj preiskav. Nato je javil, da so mu odkrili raka na pljučih, čakale pa so ga kemoterapije. Minuli konec tedna pa je prvič po postavljeni diagnozi stopil na oder. Nastopil je na koncertu 'Verjemi v ljubezen', ki jo je organizirala splitska organizacija, ki ozavešča o raku.

Oliver je tako nastopil skupaj z znanimi imeni, kot sta Gibonni in Marijan Ban in požel velik aplavz. Nastopil je s svojimi znanimi uspešnicami, z njim pa je pela cela dvorana. Med nastopom pa se je tudi šalil: "Zdravnik me je opozoril, da moram misliti predvsem na svoje zdravje, zato bom malce krajši."

Ganljivo pa je še dodal, da mu veliko pomaga tudi občinstvo: "Če sem kdaj potreboval pomoč, je to danes. Z vami je veliko lažje."

Oglejte si ganljivi videoposnetek oboževalke: