Oliver se sprehaja ob morju in okreva ob otroškem smehu

Oliver Dragojević v domači oskrbi dobro okreva, pravijo njegovi bližnji. (Foto: Miro Majcen)

Hrvaški glasbenik Oliver Dragojević je po mesecu dni zdravljenja v bolnišnici praznike preživel doma. V domačo oskrbo so ga spustili že za božič, ki ga je, prav tako kot silvestrovo, praznoval v krogu najbližjih. Kot je dejala njegova žena Vesna, Oliver dobro okreva, se sprehaja ob morju in je srečen, ker je dom poln otroškega smeha. "Srečen je, kako ne bi bil, mesec dni je prebil v bolnišnici. Za božič so naju obiskali vnuki. A ker so na pohodu prehladi, smo morali paziti, da ne bi slučajno staknil viroze," je hrvaškim medijem povedala Dragojevićeva žena.

"Ne more on brez svojega morja," je še zaupala gospa Dragojević in izdala, da sta se z možem, ko je bilo še toplo, po soncu skupaj sprehajala ob obali, Oliverja pa so pred dnevi peljali tudi v splitsko pristanišče, da je videl svojo barko, ki je tam privezana.

"Oliver je v redu, dobro se drži," pa je povedal Oliverjev prijatelj in sodelavec Nenad Drobnjak, ki se je s pevcem slišal na staro leto. "Rekel sem mu, da bodo na televiziji predvajali njegov najljubši film Forrest Gump. In rekel je, da si ga bo zagotovo ogledal," je še izdal Drobnjak.

Pevec je moral zaradi zdravstvenih zapletov po 4. ciklusu kemoterapije zaradi zdravljena raka na pljučih odpovedati splitska koncerta, ki ju je načrtoval za 15. in 16. december, a je njegovo zdravje in počutje iz dneva v dan boljše. "Vsi verjamemo v pozitiven izid in da bo lahko spomladi že koncertiral," je pred kratkim povedal Nenad Drobnjak.