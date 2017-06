Orangino pretresi in prinesi nagrado!

Uživaj v soku od pomaranče in pravi sadni polpi, a ne spusti priložnost ua sodelovanje v veliki Orangina nagradni igri! Osvoji glavno nagrado Piaggio Liberty 125 ali nekatero od tolažnih nagrad-Hoverboard ali paket Orangina pločevinke. Z sodelovanjem v nagradni igri daješ priložnost tudi svojem natakarju za osvajanje vredneg zneska na Diners porabni kartici.

Vse kar je potrebno narediti:

Naroči Orangino v gostilni

Poišči nagradno številko na vrhu steklenice

Vzemi svoj mobitel in surfaj na http://naroci-orangino.com/

Vpiši nagradno številko in svoje podatke ter čakaj na končno izvleko.

Orangina, najnaravnejša gazirana pijača, avtentična in vsebovana z okusom in izgledom, nastala je že zdavnaj, leta 1936 v Franciji z edinstvenim receptom. Njeno originalnost izteka tudi iconic steklenica z znano obliko hruške. Sok je narejen od pomaranče iz Valencije, edine vrste pomaranče, katera se vzgaja izključno za izdelavo sokov, a raste v obdobju poletja, kar prinaša njegovi visoki slasnosti. Izvirni okus in Oranginina posebnost daje edinstven originalni recept od odlično balansirane mere pomarančne polpe in esencijalinh olj iz olupka pomaranče. Najbolj okusen in pravna sadna polpa Orangine se zbudi z blažjim pretresom steklenice, a za poseben užitek in polnost okusa preporočamo pitje z slamko iz steklenice.

Pretresi poletje in naroči Orangino v svoji najljubši gostilni ter osvoji vredne nagradne! Več informacija na navedeni web strani in na Facebooku!

