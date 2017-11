Osupljiva Liv ponosno razkazuje svoje čare

A post shared by Liv Tyler (@misslivalittle) on Sep 25, 2017 at 12:25pm PDT

40-letna igralka Liv Tyler, ki je pred letom deklico Lulo Rose, je ponosna na svoje telo in to bolj kot kadarkoli prej. Povsem upravičeno. Samozavestno je nastopila v reklamni kampanji za spodnje perilo in ponosno pokazala svoje telo, ki ima za sabo tri porode - ponosna je nanj in se za razliko od drugih zvezdnic ne zateka k digitalnim popravkom.

A post shared by Elizabeth Ann (@sleuthstress) on Oct 31, 2017 at 1:53pm PDT

Za osvežilno reklamno kampanjo, ki nam ne ponuja pretirano suhljatih bledih manekenk, je posnela serijo sproščenih, a zapeljivih fotografij.

"Zalo sem počaščena, da sodelujem s Triumphom, znamko, ki jo poznam in občudujem že vrsto let. Ima tako osupljivo zgodovino! Ta kolekcija pa je še sploh posebna, ker združuje igriv, ženstveni in šik stil, kar obožujem," je povedala.

A post shared by UNDERwearCo (@underwearco) on Nov 1, 2017 at 7:27am PDT

Pojasnila je še, da sicer ne sledi modnim trendom, temveč obožuje klasično modo in čudovito blago. Nedvomno pa nima težav z iskanjem kosov, ki bi ji pristajali - težko si predstavljamo, da obstaja kaj, v čemer ne bi bila še vedno čudovita.