Pa poskusite ostati resni: nalezljiv smeh igralkine hčerkice

33-letna igralka Olivia Wilde, ki jo sicer poznamo bolj kot filmsko igralko, zdaj blesti na gledališkem odru. Igra namreč v odrski adaptaciji klasike Georgea Orwella 1984. Nad tem pa ni navdušena samo ona, temveč tudi njena osemmesečna hčerkica Daisy Josephine.

Olivia je na Instagramu delila fotografijo, na kateri se prikupna Daisy tako prikupno in navdušen smeje, da je ob njej težko ostati resen. "Tako se z Daisy počutiva zaradi premiere," je zapisala 33-letna zvezdnica.

A post shared by Olivia Wilde (@oliviawilde) on Jun 22, 2017 at 5:47am PDT

Predstavo bodo igrali do konca septembra. Za igralko pa gledališka izkušnja ni bila nepozabna samo iz pozitivnih razlogov, temveč tudi zaradi poškodb, ki jih je dobila med vajami. Preklala si je namreč ustnico in zlomila trtico.

"Počnemo vse, kar je potrebno, da bi zgodbo povedali prav, in to je zelo intenzivna zgodba. Vrgli smo se vanjo in vredno je," je pojasnila in dodala, da je bilo zaigrati na Broadwayu vedno njena velika želja. "Ni se mi zdelo, da si lahko rečem igralka, dokler tega ne storim."