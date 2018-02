Padec Toma Cruisa bo večno zaznamovan

Po usodnem padcu je Tom Cruise najprej pomahal, da je z njim vse v redu, nato pa klecnil od bolečin. (Foto: Profimedia)

Igralec Tom Cruise, ki se je lani med snemanjem kaskaderskega prizora za film Mission: Impossible – Fallout po skoku z ene stavbe na drugo grdo poškodoval, bo usodni skok lahko spremljal na velikem platnu, ob njem pa tudi vsi oboževalci franšize Misija: Nemogoče.

Usodni skok, med katerim si je Cruise hudo poškodoval gleženj. (Foto: Profimedia)

Cruisova soigralka v omenjenem filmu Michelle Monaghan je namreč izdala, da bodo nesrečni skok, ki se je zgodil med najbolj spektakularno kaskadersko akcijo Cruisove kariere, uporabili v filmu. "Tisti dan me ni bilo na snemanju, a mi je Tom posnetek neštetokrat pokazal. In prav ta posnetek bodo uporabili v filmu," je povedala 41-letna igralka, ki je Cruisa tudi zelo pohvalila in izpostavila celo, da je najboljši motivator od vseh ljudi, ki jih pozna. "Resnično je veselje delati z njim!" je poudarila in razložila: "Vedno resnično razvedri vse okrog sebe, ko si v njegovi bližini, hočeš biti boljši, delati bolje, teči hitreje."

55-letni akcijski igralec je namreč popolnoma predan igralec, za snemanje šestega filma Misija: Nemogoče pa se je moral za vlogo Ethana Hunta naučiti tudi upravljati helikopter in medtem snemati s kamero – nič lažjega za prekaljenega adrenalinskega zanesenjaka, kakršen je Cruise.

Michelle Monaghan se je na premieri svojega filma The Vanishing Of Sidney Hall razgovorila o sodelovanju s Tomom Cruisom. (Foto: Profimedia)

"Popolnoma je predan temu, kar počne. Z njim sem delala pred mnogo, mnogo leti, ko sem šele začenjala svojo kariero. A sem se zdaj, ko sva spet sodelovala, spomnila, kako je delati z njim. Nikoli ne omahuje, vedno je predan svojim spretnostim," se je spomnila Monaghanova, ki je s Cruisom sodelovala že leta 2011 pri snemanju filma Misija: Nemogoče – protokol duh.