Padel še Danny: zvezdnika odpustili iz lastne serije

Zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju, ki jih je že dvakrat preiskovala policija, a ga ni obtožila, je 41-letni Danny Masterson ostal brez vloge v svoji seriji. (Foto: AP)

41-letni igralec Danny Masterson, najbolj znan kot pametnjakovič z zalizci Hyde iz ene najbolj priljubljenih serij vseh časov Oh, ta sedemdeseta! (That 70's show), je zadnji v vrsti igralcev, s katerimi je zaradi obtožb o neprimernem spolnem vedenju Netflix prekinil sodelovanje.

"Zaradi razvoja dogodkov so Netflix in producenti njegov lik odpisali iz serije. Včeraj je bil njegov zadnji dan na snemanju, to pa se bo – brez njega – nadaljevalo v začetku prihodnjega leta," so sporočili.

Že pred leti so tri ženske igralca obtožile, da jih je leta 2000 spolno nadlegoval, kar je leta 2004 preiskovala tudi policija, a ni našla dokazov, da bi se to res zgodilo oziroma je presodila, da njihove zgodbe niso verodostojne. Pred letom pa so njihove zgodbe spet prišle v javnost, saj je domnevne žrtve k temu spodbudila igralka Leah Remini, glasna nasprotnica scientologije, katere član je Masterson.

Danny je zaslovel s serijo Oh, ta sedemdeseta, ki so jo snemali med letoma 1998 in 2006, nato pa se je leta 2012 v velikem slogu vrnil na male ekrane z vlogo v uspešni seriji Men at Work, v vmesnem času pa se je uveljavil tudi kot DJ Mom Jeans.

Lani pa sta se z dobrim prijateljem Ashtonom Kutcherjem ponovno združila v seriji (tudi kot izvršna poducenta) The Ranch, ki je v hipu zasvojila oboževalce, ki so trenutek ponovne združitve priljubljenih Hyda in Kelsa nestrpno čakali. A zdaj so, kot kaže, spet ostali praznih rok. Serija se bo sicer nadaljevala, a brez Mastersona seveda ne bo tako zanimiva in lahko kmalu pričakujemo njen konec.

A post shared by Ashton Kutcher (@aplusk) on Sep 10, 2016 at 2:34pm PDT

Netflix zadnje čase prekinja sodelovanje z vsemi, ki so bili kdajkoli obtoženi neprimernega vedenja. Ker so Kevina Spaceyja odpustili le po nekaj dneh po prvih obtožbah, sodelovanje z Louisom C.K.-jem pa so prekinili takoj, Dannyja pa, čeprav so se prve obtožbe pojavile že pred letom, so postali tarča kritik in se odločili, da ga zdaj vendarle odpustijo.

'V tej državi bi naj bi nedolžen, dokler ti krivde ne dokažejo'

"Jasno je, da sem zelo razočaran nad njihovo odločitvijo, da moj lik izključijo iz serije. Vse od prvega dne zanimam te nezaslišane obtožbe. Policija jih je preiskovala pred več kot 15 leti in se sklenila, da niso zanesljive. Nikdar nisem bil obtožen za kakšen zločin," je igralec zapisal v izjavi.

"V tej državi bi naj bi nedolžen, dokler ti krivde ne dokažejo. A v trenutnem ozračju kaže, da si označen za krivega v trenutku, ko si obtožen. Veselim se dneva, ko bo enkrat za vselej dokazal svojo nedolžnost in opral ime," je zapisal.

Dodal je, da pa medtem želi izraziti hvaležnost igralski zasedbi in ekipi serije, s katerimi je tako tesno sodeloval v preteklih treh sezonah. "Želim jim samo uspeh. Hvaležen sem oboževalcem, ki so me podpirali in me še vedno," je zapisal.

Losangeleška policija sicer ponovno preiskuje njegovo domnevno nadlegovanje. Zvezdnikov odvetnik je pojasnil, da je policija te navedbe preiskovala že dvakrat, prvič leta 2004 in ponovno v začetku letošnjega leta. Obe preiskavi so zaključili in niso našli dokazov, da bi igralca ovadili.

"Zato so namigovanja, da obstaja kup dokazov o njegovem neprimernem vedenju, povsem v nasprotju z razumom. Če bi dokazi obstajali, bi policija vsakega, sploh zvezdnika, takoj aretirala in ovadila," je dodal.

V seriji The Ranch igra med drugim še tretji soigralec iz Sedemdesetih, Wilmer Valderrama, a očitno je njihovega druženja pred kamerami (vsaj začasno) konec.