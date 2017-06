Pamela v sproščeni družbi skoraj 20 let mlajšega nogometaša

Da bi bila 49-letna Pamela Anderson in 31-letni nogometaš Adil Rami zanimiv par, zagotovo ni dvoma. Ker sta se zadnje dni družila na jugu Francije, v Nici in tudi v St. Tropezu, se je takoj začelo šušljati, da sta tudi zaljubljena. Na slednje namigujejo predvsem zelo sproščene paparaci fotografije obeh, ki sta se med drugim družila in objemala na nekaj večerjah, ko sta očitno bila na zmenkih.

Obiskala sta Nico in St. Tropez, večerjala, pila francoska vina in se predvsem veliko smejala in uživala v družbi drug drugega. Da se med njima nekaj plete, je moč slutiti po tem, da so bile njegove roke precej po in okoli nje, saj se očitno ni mogel zadrževati v družbe še vedno pregrešno seksi blondinke.

Čeprav med njima zeva kar 18-letna razlika v letih, sta se menda srečala v Los Angelesu, pretekli mesec pa preživela skupni vikend v Monaku. Njuni predstavniki o romanci molčijo, sicer pa so Pamelo povezovali tudi z ustanoviteljem WikiLeaksa Julianom Assangeom, ki ga je zadnjih nekaj let pridno obiskovala na ekvadorski ambasadi v Londonu. Pamela ima za seboj celo vrsto poneserečenih razmerij in zakonov, od Tommyja Leeja (Motley Crue), pa do hip-hoperja Kida Rocka in Ricka Salomona.