Paris Hilton po poroki kot zapeljiva gospodinja?

Novoletni konec tedna, ki sta ga zaljubljenca Paris Hilton, ena najbolj slavnih dedinj na svetu, in njen izbranec, igralec Chris Zylka, preživela na smučanju v Aspnu, je bil za oba nepozaben. Chris je namreč padel na kolena, srčni izbranki izpovedal svojo ljubezen in jo zaprosil za roko. Na prstanec pa ji je nadel ogromen zaročni prstan, ki ga je krasil ogromen 22-karatni diamant v obliki hruške, ki je vreden skoraj dva milijona evrov.

Zvezdnica, ki se pripravlja na poroko, pa bo pred samo poroka izdala novo pesem in promocija je že v nizkem startu. Na Instagramu je namreč objavila niz fotografij, ki so zelo retro, zraven pa zapisala, da že odšteva dneve do izdaje nove pesmi.

Namignila pa je tudi, o čem bo govorila pesem: "Želim biti tvoja zajčica. Želim te poljubiti za vsako novo leto. Zaradi tebe je moje srce oživelo. Bogu se zahvaljujem, da si prišel k meni ..." Očitno je bogatašinja res noro zaljubljena v svojega izbranca.

Enako velja tudi za igralca, kajti to poletje je svojo izbranko izjemno presenetil, vtetovirati si je namreč dal njeno ime, in to kar v Disneyjevi pisavi, Paris je bila navdušena.