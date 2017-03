Pevka Adele priznala, da jo sinček oponaša tudi pri preklinjanju

Adele s sinom Angelom. (Foto: X17 Agency)

Adele je poleg glasbenega talenta znana tudi po tem, da brez težav preklinja, tudi med nastopi. Lansko leto so jo organizatorji festivala v Glastonburyju celo prosili, naj ne preklinja na odru, a so bili pri tem neuspešni. Zdaj pa je pevka priznala, da se je njen 4-letni sin že navzel njene slabe navade.



"Kaj naj rečem ... Moj sin preklinja. Karkoli naredim, to naredi tudi on. Zadnjič me je celo poklical budala, jaz pa sem pomislila, da jaz vseeno preklinjam občutno več, toda tudi malemu ne gre slabo ..." se je pevka zaupala občinstvu na koncertu. Pevka, ki trenutno nastopa po Novi Zelandiji, je še dodala, da ima na telefonu celo posebno aplikacijo, v katero vtipka besedo, nato pa jo aplikacija izgovori na glas ter v smehu dodala, da pač obožuje preklinjanje.



Pevka je pred časom dejala tudi, da se nekaj časa ne vidi več na turneji, kajti sin ji je najbolj pomemben. Vir blizu pevke pa je še dodal, da Adele noče zamuditi niti trenutka z njim, še posebno, ko bo sin začel hoditi v šolo.