Pevka Ariana Grande bo postala častna meščanka Manchestra

Pop zvezdnica Ariana Grande je po grozljivem terorističnem napadu na njenem koncertu v Manchestru, dva tedna ponovno nastopila v tem mestu. Skupaj z zvezdniki, kot so Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher in Take That, je za mnoge priredila nepozaben koncert, ki pa je imel tudi dobrodelno noto.

Ves izkupiček koncerta, ki se je odvijal na stadionu Old Trafford, je namreč šel tamkajšnjemu Rdečemu križu za pomoč žrtvam in družinam, ki jih je prizadel teroristični napad. Tisti, ki so obiskali že prvotni koncert, po koncu katerega se je odvil napad, so imeli zastonj vstop, dodatne vstopnice pa so razprodali v šestih minutah. Izkupiček koncerta naj bi znašal okoli 2,3 milijona evrov.

Zaradi takšne izredno velikodušne note se je zato mesto Manchester odločilo, da pevka postala častna meščanka. "Vsi imamo razloge, da smo izredno ponosni na svoje mesto kakor tudi na svojo odpornost in sočutje ter na to, kako smo se odzvali na tragično dogajanje 22. maja – z veliko mero ljubezni in poguma, ki je premagal sovraštvo in strah. Takšna je bila tudi Ariana ... mnogi jo že imajo za posebno osebo, zato želimo uradno razglasiti, da je postala častna meščanka našega mesta."

Ariana pa se je, poleg tega, s koncertom zbrala ogromno denarja, odločila tudi za še eno posebno gesto. Svojcem žrtvam, ki so umrle na njenem koncertu, je namreč podarila prav posebno darilo – do življenjske vstopnice za njene koncerte. Brezplačne vstopnice pa naj bi vključevale tudi VIP sedišča in dostop do zaodrja.