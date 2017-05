'Pevka si ni dala povečati ustnic!'

Pevka Beyonce, ki z možem Jay-Z-jem pričakuje dvojčka, je objavila sveže fotografije. A oboževalcem so v oči takoj padle pevkine ustnice, ki so videti zelo polne, in hitro so se pojavila vprašanja, ali si je dala pevka povečati ustnice, in to kar med nosečnostjo.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 4, 2017 at 11:06am PDT

Zvezdnica se na komentarje ni ozirala, oglasila se je le preko svoje predstavnice za stike z javnostmi. Yvette Noel-Schure je v izjavi za Gossip Cop napisala, da so povečane ustnice pač posledica nosečnosti.



"Ste vedeli, da je poleg povečane telesne teže pogosta sprememba tudi zatekanje, tudi v dlesni? To pa lahko prizadene tudi govor, žvečenje in druge nevšečnosti? Da temu izpostavimo obraz, noge, celotno telo ... je nekaj, kar sprejmemo v zakup, zato da na svet pozdravimo lepe ljudi, ki se bodo nekoč borili proti vašemu sovraštvu in negativnosti."