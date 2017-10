Pevke in pevci združili moči za žrtve orkanov: Vsi smo en glas

Po strahovitem pustošenju orkanov Harveyja, Irme, Joseja, zlasti pa Marie, ki je prizadela več kot polovico Portorika, je pevka Jennifer Lopez s svojim nekdanjim možem in producentom Marcom Anthonyjem ter zdajšnjim partnerjem Alexom Rodriguezom ustanovila iniciativo Somos una vos (Vsi smo en glas).

Ob sebi pa je sinoči na odru združila številne pevce, ki so s svojimi nastopi pomagali zbirati denar za žrtve naravnih katastrof na območju Portorika, Mehike, Teksasa in Floride. Dogodek Somos live (Smo v živo) je prenašalo več televizij, Univision, Telemundo in NBC, MTV, VH1, BET, WAPA TV in IHEART, prek katerih so lahko ljudje spremljali najboljše pevce na svetu in med dogodkom darovali denar.

S svojimi nastopi so J.Lo pri dobrodelnosti podprli Camila Cabello, Maroon 5, Ricky Martin, Gwen Stefani, Chris Martin, Jamie Foxx, Mary J. Blige in mnogi drugi, še posebno pa je s svojo izvedbo pesmi Leonarda Cohena Hallelujah zbrane na koncertu in pred televizijskimi zasloni ganila Demi Lovato.

Med koncertom, ki je trajal debele tri ure, je bila na zaslonu nenehno izpisana telefonska številka za donacije, ki so jih v klicnem centru sprejemali številni slavni, med njimi Selena Gomez in Vanessa Hudgens, voditeljica Ellen DeGeneres, plesalec in pevec Derek Hough in resničnostna zvezdnica Kim Kardashian West.

Številni zvezdniki pa so se iniciativi pridružili na družbenih omrežjih in tam pozivali svoje oboževalce ter jih nagovarjali k dobrodelnosti.

Celotnemu koncertu Somos live lahko prisluhnete na spodnjem posnetku.