Pink je mikalo, da bi med prepiri moža poškodovala s priborom

Pink jezo izkazuje ne samo v pesmih, na koncertih ali v videospotih, temveč očitno v zasebnosti njunega doma. (Foto: Reuters)

Pevska zvezdnica Pink je že od leta 2006 poročena s Careyjem Hartom, kar pa ne pomeni, da se ne prepirata, saj je sama znana po svoji bojeviti naravi. To pa izkazuje ne samo v pesmih, na koncertih ali v videospotih, temveč očitno v zasebnosti njunega doma.

Kjer pa ni vedno lahko vzdrževati harmonije. Par se vmes razšel, a se je leta 2009 pobotal in dal zvezi novo priložnost. Alecia Moore, kot je njeno pravo ime, pa je v navalu jeze včasih razmišljala celo, kako bi ga poškodovala.

"Večinoma se skušam vsemu smejati. Greva skozi trenutke, ko si iskreno govorim: nikoli te nisem marala, nič na tebi mi ni všeč, nikoli mi nisi bil všeč in nikoli mi ne boš. Po petih minutah pa razmišljam, da je videti zares dobro v teh kavbojkah, ali pa mi govori kakšne stvari, ki jih ve samo on, ker me pozna tako dolgo. Naslednji dan pa bi ga rada zabodla z vilico," je razložila pevka.

Pink in Carey sta zdaj srečna starša dvema otrokoma in sta začela hoditi leta 2001.

"Zdaj sva skupaj 16 ali 17 let, skupaj sva rasla, gre za delo. A je čudovito, je vredno, sicer se tega ne bi šla," je še dodala.

Pevka je njun odnos, poln vzponov in padcev, opisala tudi v besedilu nove pesmi Whatever You Want. "Vsakič, ko jo slišim, me udari v trebuh. Najbolj všeč mi je verz: 'Čutim, da se bo najina ladja potopila nocoj, a ti si tisti, s katerim se želim potopiti.' Zveze niso luštne, a si zaradi njih ves čas zaposlen," je še povedala.