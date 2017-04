Pionir punka Iggy Pop slavi 70 let

V Sloveniji je Iggy Pop doslej nastopil trikrat - v letih 1993 in 2008 v Ljubljani, leta 1994 pa na izolskem stadionu. (Foto: Reuters)

Iggy Pop se je rodil 21. aprila leta 1947 kot James Newell Osterberg Jr., v mestu Muskegon v ameriški zvezni državi Michigan. Glasbeno pot je začel kot bobnar v različnih zasedbah, med njimi v skupini The Iguanas, po kateri je kasneje tudi prevzel prvi del svojega umetniškega imena - Iggy.

Zanimanje za blues ga je popeljalo v Chicago, kjer je sprva igral z zasedbami, ki so preigravale to zvrst. Kmalu pa so ga navdušile skupine, kot so The Sonics, MC5 in The Doors in tako je konec 60-ih let z Ronom in Scottom Ashetonom ter Daveom Alexandrom ustanovil skupino Psychedelic Stooges, ki je kmalu izgubila pridevnik Psychedelic in postala The Stooges.

K temu, da s svojim odrskim nastopom začne premikati ustaljene smernice, ga je spodbudil nastop Jima Morrisona na koncertu The Doors leta 1967, nanj pa sta močan vtis napravila tudi Mick Jagger in James Brown.

Prvi album, poimenovan preprosto The Stooges, je skupina izdala leta 1969. Bend je vplival na razvijajoče se heavy metal in punk rock zvrsti, a so The Stooges prišli na slab glas zaradi nastopov v živo, med katerimi je Iggy Pop, ki je tradicionalno nastopal gol od pasu navzgor, užival mamila, se trpinčil, rezal in razkazoval ter žalil občinstvo. V zgodovino glasbe se je zapisal tudi kot prvi, ki je med nastopom z odra skočil med občinstvo.

Prvencu The Stooges je sledil album Fun House (1970), rojstvo punka v ZDA pa je zaznamoval legendarni album zasedbe Raw Power (1973), ki je izšel pod producentsko taktirko Davida Bowieja. Zaradi nesoglasji o prihodnosti skupine pa tudi zaradi težav, ki jim je imel Iggy Pop s heroinom, se je skupina leta 1974 razšla.

Bowie je tudi po razpadu skupine igral pomembno vlogo pri glasbeni poti Iggyja Popa. Bowie je Iggyja Popa kot gosta povabil na kultno turnejo Station To Station, nato pa sta skupaj živela v nekakšni komuni v Berlinu. Bowie je tedaj sodeloval pri pisanju dveh mojstrovin Iggyja Popa, danes klasikah rocka in punka The Idiot in Lust For Life.

Iggy Pop je Bowieju vrnil uslugo na enem najboljših Davidovih izdelkov, plošči Let's Dance, na katero je uvrstil Iggyjevo pesem China Girl, ki je požela svetovno slavo in oba glasbenika znova umestila na vrhove svetovnih lestvic. Zaradi velikih dobičkov od prodaje in predvajanja pesmi se je Iggy Pop lahko začasno posvetil svoji drugi ljubezni - filmu.

V 90-ih letih je Iggy Pop ponovno zaslovel z albumom Brick By Brick. Na njem je uspešnica Candy, ki jo je posnel v duetu s Kate Pierson, pevko skupine B-52's. V svoji solo karieri je glasbenik izdal okoli 15 studijskih izdelkov, zadnjega Post Pop Depression lani, v sodelovanju z rockerjem Joshem Hommeom.

V novem tisočletju se je prav tako ponovno združil s člani skupine The Stooges in z njimi izdal še albuma The Weirdness (2007) in Ready to Die (2013). Priznani režiser Jim Jarmusch, s katerim je Iggy Pop sodeloval pri filmu Kava in cigareti, je o skupini posnel tudi dokumentarni film Gimme Danger.

V Sloveniji je Iggy Pop doslej nastopil trikrat - v letih 1993 in 2008 v Ljubljani, leta 1994 pa na izolskem stadionu.