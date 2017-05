Pippa in James po eksotiki medene tedne nadaljujeta v Avstraliji

Po eksotičnem tednu v francoski Polineziji Pippa Middleton z možem Jamesom Matthewsom nadaljuje medene tedne v "deželi tam spodaj". Z letalom sta priletela v Sydney, nato pa najela hidroplan, s katerim sta odletela na triurno kosilo v sedmih hodih, v eni od ekskluzivnih obmorskih restavracij.

V Sydneyju stanujeta v hotelu Park Hyatt, ugiba pa se ali sta v apartmaju Opera (okoli 10 tisoč evrov na noč), ali morda celo v apartmaju Sydney, ki stane slabih 17 tisoč evrov na noč. Slednji ponuja 360-stopinjski dihjemajoči panoramski razgled sydneyjskega pristanišča, opere in velikega mostu. Kopalnica ima masažno kad, savno, dnevna soba pa plinsko ognjišče, z dodanimi šestimi balkoni.

Par v medenih tednih uživa že od 21. maja, saj sta se dan prej poročila, sicer pa v teh dneh v Sydney prihaja tudi princ Harry, ki bo v začetku junija gostil igre Invictus. Kot trdijo očividci, sta Pippa in James delovala "srečna in smejoča". Pippa ima menda s seboj tudi osebnega trenerja, opazili pa so jo tudi pri jutranjem joggingu po sydneyjskih botaničnih vrtovih. Par se sicer prijavlja z lažnimi imeni, tako da nihče vnaprej ne ve, s kom ima pravzaprav opravka. Je pa novica, da bosta drugi del medenih tednov preživela v Avstraliji, razveselila Pippine avstralske oboževalce, saj so nekateri ugibali, če ne bosta del medenih tednov preživela na Jamesovem posestvu na Škotskem.