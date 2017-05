Pippa na medene tedne na Brandovo otočje za 'vsega' 3500 evrov na noč?

Leta 2004 preminuli igralec Marlon Brando je atol Tetiaroa v francoski Polineziji za pičlih 17.500 evrov kupil leta 1966 potem, ko se je vanj zaljubil na snemanju filma Upor na ladji Bounty leta 1962. Tam je spoznal in potem živel s svojo ženo Tarito, tudi soigralko v filmu. Po njegovi smrti leta 2004 so ga spremenil v The Brando, luksuzno ekološko letovišče, kjer lahko prenočite za okoli 3500 evrov na noč, čeprav je najdražja vila v najem za trikrat toliko. Koliko je za svojo najdražjo Pippo voljan v že seči njen novopečeni mož James Matthews, pa bo najbrž ostalo skrivnost.

Pippa Middleton in James Matthews bosta medeni teden preživela v pacifiškem paradižu. (Foto: AP)

Gre za pacifiški paradiž, ki si ga lahko privoščijo samo največji zvezdniki, saj ima kristalno zelenomodro laguno s koralnimi otočki in najvišjim možnim luksuzom. Polinezijci bodo eminentna gosta zagotovo pričakali s cvetličnimi ogrlicami, možno pa je, da bosta letovala ob boku še kakšnih znanih obrazov iz visoke družbe.

Stanovala bosta v eni od 35 vilah z zunanjim bazenom, lahko bosta plavala z želvami, se potapljala v koralnih plitvinah, sicer pa imajo vile tudi klimo z morsko vodo, napaja jih solarna energija, generatorje pa poganja kokosovo olje.