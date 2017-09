Po 10 letih konec ljubezni

36-letna igralca Rachel Bilson in Hayden Christensen sta se po desetih letih razšla. (Foto: AP)

36-letna igralka in zvezdnica priljubljene serije O.C. Rachel Bilson in 36-letni kanadski igralec Hayden Christensen sta po 10 letih končala zvezo. Za razhod naj bi bila kriva razdalja, igralka namreč živi v Los Angelesu, igralec pa v Torontu. "Počasi so se težave nakopičile. Oba sta se strinjala, da je čas, da gresta naprej," je povedal vir.

"Imata zelo različna življenjska stila in interese. Rachel je zelo družabna in se rada druži s prijatelji, Hayden pa je raje doma in je bolj samotarski. To je dolgo sprejemala, a včasih je bilo to zanjo preveč. Hayden je večkrat depresiven in nevrotičen, zato je bila pogosto žalostna. Želela si je nekaj drugačnega in enostavnejšega. Več let se je trudila, a se je utrudila. Ni želela, da je njeno življenje takšno," je pojasnil.

Zadnje mesece je bila njuna zveza zelo krhka, zdaj pa sta popolnoma prekinila, je pojasnil drugi vir.

Spoznala sta se leta 2007 na snemanju filma Skakač (Jumper), zaročila sta se decembra 2008, zaroko pa preklicala dve leti pozneje. Po kratkem premoru sta spet obudila zvezo, oktobra 2014 pa dobila hčerko Briar Rose Christensen.

Konec aprila se mu je zvezdnica še poklonila ob rojstnem dnevu in ga označila za super očka ter zapisala, da ga imata s hčerkico neizmerno radi:

"Še vedno se dobro razumeta, saj se tudi morata zaradi hčerke," je povedal vir. "Rachel si je zelo blizu s Hydenovo družino in je z njo preživela veliko časa. Upa, da bodo še vedno družina in kot družina počeli stvari skupaj," je dodal.

Ime, ki sta ga nadela dveletnici, je poklon Disneyju, saj sta oba njegova oboževalca. "Originalno je bilo Sneguljčici ime Briar Rose," je takrat povedal Christensen.

Večkrat je tudi poudarjal, kakšno veselje je v njegovo življenje prinesla hčerkica. "Zdaj imam v življenju tega angelčka in z Rachel sva tako navdušena. Sicer ne spiva več, kolikor sva prej, a je vredno," je dejal. Ko so ga vprašali, kaj je najboljši del očetovstva, je odvrnil: "Vse."

Tudi Rachel je večkrat govorila o radostih materinstva in tem, kako je hvaležna, da ji pri tem ob strani stoji moški, kot je Hayden. Ko je bila noseča, je dejala: "Neverjetno obziren je in me močno podpira. Moj partner je, moja podpora, vedno je ob meni, ne glede na vse. In obratno."

A očitno tudi velika ljubezen ni bila dovolj, da bi dočakali srečen konec.