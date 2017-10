Po 10 mesecih spet samska na zajtrku z Bieberjem

Selena in Justin sta bila večkrat par med letoma 2011 in 2014. (Foto: AP)

Po 10 mesecih sta igralka Selena Gomez in njen izbranec, pevec The Weeknd, šla vsak svojo pot. Par se je začel sestajati januarja, po tem ko se je Weeknd razšel s svojim nekdanjim dekletom, manekenko Bello Hadid. A enega leta zveze jim ne bo uspelo dočakati, tako vsaj pravi vir blizu igralki.

"Končala sta. Razmerje tako ali tako ne bi trajalo. Med presaditvijo ledvice se je Selena močno oprla na svoje prijatelje, ki so ji bili na voljo, v nasprotju z njim. On pač ni bil pripravljen spustiti vsega, kar se mu dogaja, iz rok, da bi bil ves čas z njo," je dogajanje med nekdanjima zaljubljencema pojasnil vir blizu igralki in dodal: "Seveda jo je bodril in spodbujal, a skozi težke čase se je v resnici prebila s prijatelji, še posebno s Francio (Raisa)." Raisi bo Gomezova tudi večno hvaležna za ledvico, ki ji jo poklonila, ko sta Selenini dve odpovedali.

Še prejšnji mesec sta se Selena in The Weeknd na rdeči preprogi predajala strastem. (Foto: AP)

Septembra je parček začasno najel skupno domovanje v hiši v New Yorku, kjer naj bi se želela tesneje povezati. "Veliko časa sta preživljala skupaj in sta praktično živela skupaj, a ko se je njegov urnik začel polniti, sta se znova znašla na spolzkih tleh. Ona je celo za njim odletela v Vancouver in mislim, da je s tem zvezi dala še zadnjo možnost," je pojasnil bližnji vir. A očitno je bil ves trud zaman.

Na poti njuni ljubezni so stali tudi Selenini prijatelji, ki naj pevcu nikoli ne bi bili naklonjeni. "Nikoli ga niso v resnici marali, ker ni del cerkvene skupine in se z njimi ni nikoli tesno povezal. In na tej točki ji njeni prijatelji in njena vera pomenijo vse," še razkriva vir.

No, nad isto cerkvijo pa je Gomezova, ko sta še bila par, navdušila tudi Justina Bieberja. In prav z njim so igralko videli skupaj zajtrkovati v nedeljo v kalifornijski Westlake Village. Se med nekdanjima ljubimcema, ki sta med letoma 2011 in 2014 pisala zelo razgibano skupno ljubezensko zgodovino, spet kaj plete?