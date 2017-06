Dvanajst let po ločitvi se ji je opravičil in jo prosil odpuščanja

Brad Pitt se je opravičil za vse hudo, kar je povzročil nekdanji ženi Jennifer Aniston. (Foto: FameFly)

Znano je, da je bil igralec Brad Pitt poročen z Jennifer Aniston, in sicer dobrih pet let, med letoma 2000 in 2005. Na snemanju vohunskega filma Gospod in gospa Smith je namreč spoznal Angelino Jolie, kar je bil tudi eden od razlogov za njegovo ločitev od Jennifer.

Brad in Jennifer sta bila eden bolj popularnih hollywoodskih parov v novem tisočletju, njuno zakonsko idilo, pa je, vsaj tako so to prikazali tabloidi, po mnenju večine, kriva prav Angelina. Pitt ves ta čas ni rad govoril o Jennifer, zdaj, ko se je ločil tudi od Angeline, pa se je prvi ženi opravičil in jo prosil odpuščanja.

Menda se je posul s pepelom za vso bolečino, ki ji jo je povzročil z ločitvijo in čeprav je včasih težko govoril o teh rečeh, mu je zdaj terapija pomagala, da se je spremenil. Očitno je dojel, da jo je precej prizadel in se odločil za opravičilo. Jennifer je bila menda iskreno vesela in je sprejela opravičilo, sicer pa sta oba zdaj osredotočena na prihodnost. "Jennifer razume in podpira nekdanjega moža," je vir izjavil za revijo Life&Style.