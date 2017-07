Po 16 mesecih konec zakonske sreče

Pevka skupine Paramore Hayley Williams in kitarist skupine New Found Glory Chad Gilbert sta se začela sestajati leta 2008, ko se je Gilbert ločil od glasbenice Sherri DuPree. Po šestih letih ljubezni jo je kitarist zaprosil za roko, in sicer na božični večer. Gilbert je v tem času priznal, da sta imela vzpone in padce, toda glasba jima je pomagala premagati vse ovire.

Toda očitno glasba ne pomaga več, kajti v skupni izjavi sta sporočila, da je njunega zakona po samo 16 mesecih konec.

"Veliko sva vložila v to izjavo, ni lahko, kajti za temi besedami je resnično življenje, neprespane noči, odlašanje, žalost in strah ... Skupaj sva bila 10 let. Rasla sva skupaj, bila drug z drugim skozi lepe in težke čase. Poroka ni za nežne duše, ljubezen je veliko tveganje. Toda tako je ... konec je. Rada bi še povedala, da sva oba dobro in ostajava prijatelja. Še vedno se bova podpirala."

Williamsova je zapisala, da komaj čaka letošnje leto in da komaj sledi vsem sporočilom.