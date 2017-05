Po 17 letih se ločujeta

Ben in Christine imata 15-letno Ello in 11-letnega Quinlina (Foto: AP)

Po 17 letih zakona sta se ameriški zvezdnik Ben Stiller in njegova žena Christine Taylor odločila, da se razideta.

''Z ogromno ljubezni in spoštovanja, ki jo čutiva drug do drugega in po 18 letih življenja, ki sva ga preživela skupaj kot par, sva se odločila, da se ločiva,'' sta zapisala v izjavi za javnost in nadaljevala, da bosta kot vdana starša in prijatelja skupaj vzgajala otroka, ''najina prioriteta ostaja vzgoja najinih otrok. Medije vljudno prosiva, da spoštujejo najino zasebnost v teh trenutkih.''

Stiller in Taylor sta se spoznala na snemanju prvega dela televizijske serije Heat Vision and Jack, ki pa je nikoli niso predvajali. Njuno srečanje je bilo takrat usodno, saj sta svojo ljubezen okronala s poroko v manj kot enem letu, in sicer maja 2000. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, hčerka Ella, ki danes šteje 15 let, in sin Quinlin, ki ima 11 let.

Zakonca sta skupaj nastopila v filmih Zoolander, Dodgeball, Tropic Thunder in Zoolander 2.

Par so nazadnje skupaj fotografirali na slavnostni preprogi maja lani na dogodku Met Gala v New Yorku.