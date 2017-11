Po 20 letih samskega življenja na kolena padel še en zvezdnik Polne hiše

A post shared by Bob (@bobsaget) on Nov 7, 2017 at 11:32pm PST

Zvezdnik Polne hiše in njene sodobne različice Polnejša hiša Bob Saget se je pri 61 letih zaročil s svojo partnerico, 38-letno Kelly Rizzo. Igralec se je z novico ob fotografiji s proslavljanja zaroke pohvalil kar na Instagramu. "Rad imam vse ljudi na tej fotografiji," je Saget zapisal ob fotografiji, na kateri se zaljubljenca družita s starejšim parom, Georgeem Shapirom in Katie Killean.

Saget pa ni edini glavni igralec Polne hiše, ki se je odločil poskusiti znova. Pred približno dvema tednoma se je s svojo izbranko Caitlin McHugh zaročil tudi 54-letni John Stamos, bolje poznan kot stric Jesse.

Bob Saget je s svojo izbranko, Kelly Rizzo, skupaj že več kot leto, kar je bilo očitno dovolj, da se je odločil svojo zvezo zapečatiti in Rizzovo narediti za drugo gospo Saget.

Komik se je namreč prvič in na zadnje poročil leta 1982, s Sherri Kramer, a sta se leta 1997 razšla. Od takrat je bil Saget bolj kot ne zakopan v delo. "Nikoli si nisem mislil, da bom še kdaj v razmerju. Bolj sem bil naravnan na to miselnost, da moram delati in razveseljevati ljudi in skrbeti za otroke, dokler ne bodo stari 90," je dejal poleti, o svoji novi izbranki Kelly pa je našel le besede hvale: "Je izjemna oseba in zelo je nadarjena. Danes sem srečnejši. Sem najmlajši 61-letnik, kar jih poznam!" No, zdaj pa se je Saget odločil, da se bo pri na novo odkritem izviru mladosti napajal vse do konca svojih dni.

Tudi Rizzova je svojega bodočega moža že maja, ko mu je čestitala za rojstni dan, pohvalila: "Ob tebi se počutim kot najsrečnejše dekle na svetu." No, z diamantnim okrasom, ki se po novem lesketa na njeni roki, pa je sreča še toliko večja. "Kdo še potrebuje bisere? Uživam ob najljubši hrani s svojim najljubšim nakitom," je komentirala objavo fotografije avtorica priljubljenega kulinarično-potovalnega bloga.

Bob Saget ima s svojo nekdanjo ženo Sherri tri otroke Aubrey, Laro Melanie in Jennifer Belle, bolj znani pa sta njegovi televizijski hčerki iz serije Polna hiša, ki sta ju igrali Mary-Kate in Ashley Olsen. Prav po očetovsko pa je Saget komentiral njuno odločitev, da nista pristali na sodelovanje v novodobni različici Polne hiše, Netflixovi Polnejši hiši, v kateri igra večina prvotnih igralcev.

"Ljudje bi morali v življenju početi, kar jih veseli, in če dobijo prvo službo, ko so stari komaj devet mesecev, imajo vso pravico, da jo nehajo opravljati," je dejal o odločitvi svojih televizijskih hčerk, ki sta s svojimi vragolijami razveseljevali v 90. letih. "Zelo ju imam rad, Ashley in Mary-Kate, in obe imata zelo radi svoje delo, in igralstvo ni del tega, kar radi počneta," je še povedal.

Dvojčici, ki sta bili v otroštvu igralki, sta danes uspešni modni oblikovalki.