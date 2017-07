Po 31 letih še vedno prijatelji

Kultni film režiserja Oliverja Stonea Vod smrti je leta 1986 prišel na velika platna. leto kasneje pa je akcijska drama osvojila tudi oskarja za najboljši film. Trije zvezdniki filma, ki so bili takrat še neznani nadebudni mladi igralci - Johnny Depp, Kevin Dillon in Charlie Sheen - so v treh desetletjih postali eni največjih filmskih zvezdnikov, a kot kaže, se še vedno družijo.

Dillon je in Instagramu objavil njihovo skupno fotografijo, na kateri se trojica zabava na Deppovem domu. Na zabavni fotografiji Depp nosi majico Johhnyja Casha, Sheen pa kričečo havajsko majico.

A post shared by Kevin Dillon (@kevindillonofficial) on Jul 17, 2017 at 4:20pm PDT

"Vod smrti, obletnica po 30 letih pri Johhnyju," je Dillon zapisal ob fotografijo.

Pred tem filmom je Sheen igral v nekaj manjših filmih, a je bila to njegova prva glavna vloga v velikem filmu. Tudi v naslednjem režiserjevem filmu Wallstret je odigral večjo vlogo in to ga je ustoličilo med zvezdnike. Čeprav se je zaradi težav z mamili in zdravjem njegova kariera nekoliko nazadovala, pa kaže, da se še vedno dobro zabava.