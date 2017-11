Po borbi z rakom se je odločila, da ne bo imela otrok

A post shared by Anastacia (@anastaciamusic) on Oct 20, 2017 at 11:40am PDT

"Zavedam se, da nimam otroka na tej točki življenja. Ko sem bila mlajša, sem si ga zelo želela, tako da je ta beseda ostala nekje, dokler nisem dojela, da se to ne bo zgodilo. V smislu, si predstavljate, da bi imela otroka zdaj? Ne počutim se nič manj žensko, ker nimam otrok, bolj žensko se počutim, ker imam moč, da naredim, kar je prav in dobro zame," je 49-letna zvezdnica Anastacia povedala za britanski tabloid The Sun.

Pevka, ki bo prihodnje leto praznovala abrahama, je tudi zatrdila, da njena odločitev nima nič z njeno starostjo in da je to pač zavestna odločitev, ki jo je sprejela.

"Vse to deluje, ne spreobračajte. Moje telo deluje. A sem se pač tako odločila. Gre za stvarno odločitev. To odločitev moram spoštovati, sicer bi se lahko tudi kaj zgodilo," je še dodala.

Anastacia je bila prej tri leta poročena s svojim nekdanjim telesnim stražarjem Wayneom Newtonom, ločila pa sta se leta 2010. Zdaj je samska, pravi pa, da ne potrebuje zveze, da bi se počutila srečno.

"Vem, kako je moškega klicati mož in mi je to všeč. A zdaj sem starejša in ne potrebujem tistega kosa papirja, ki sem ga morda prej, ko sem bila mala deklica. A rada bi partnerja za vedno. A to je izbira. Tudi če 'živim v grehu', je to OK. Nisem še našla te osebe v ljubezenskem smislu, a sem našla svojo kariero in nekateri ljudje tega nikoli ne najdejo, torej ne smem biti pohlepna. Pač nimam dveh otrok, psa in vrta z belo ograjo," je razmišljala pevka.