Po celih štirih letih smo jih končno dočakali!

Če sodimo po množičnih udeležbah na premiernih projekcijah, je tudi za tokratno dogodivščino Smrkcev veliko zanimanja, prvi odzivi gledalk in gledalcev, ki so si ogledali film, pa so več kot pozitivni.

SMRKCI: SKRITA VAS, tretji film iz serije o modrih junakih, je resnično poseben, ker je v nasprotju s prvima dvema v celoti animiran. Prvi Smrkci iz leta 2011 in Smrkci 2 iz leta 2013 sta bila delno animirana in delno igrana filma, družba Sony Pictures pa se je za tretji film odločila, da bo v celoti animiran s pomočjo najsodobnejše 3D tehnologije.

Zgodba filma SMRKCI: SKRITA VAS se vrti okoli Smrkete, ki se bo s pomočjo skrivnega zemljevida in v družbi najboljših prijateljev (Glavce, Klade in Bistrega) spustila na vznemirljivo pustolovščino skozi prepovedani gozd, ki je poln čarobnih bitij, da bi našla skrivnostno skrito vas pred zlobnim coprnikom Gargamelom. Na neverjetnem potovanju, polnem čudovitih odkritij in nevarnosti, bodo naši junaki razkrili najbolj smrkastično skrivnost vseh časov.

Animirani film SMRKCI: SKRITA VAS bo na voljo v sinhronizirani različici in med igralci, ki so našim junakom posodili glasove, so Janez Hočevar, Katja Ajster, Jernej Kuntner, Miha Rodman, Jan Bučar, Primož Vrhovec, Tina Gorenjak, Ajda Toman, Maša Tiselj, Nika Rozman, Primož Ranik, Matevž Müller, Nejc Šmit in drugi. SMRKCI: SKRITA VAS že zdaj zasluženo velja za animiran superhit, saj sta že prva dva filma iz posrečene serije napolnila kino blagajne in vsak se je uvrstil med najbolj gledane filme leta.

Ob digitalni 3D animaciji, kupu novih likov, ki jih doslej še nismo imeli priložnosti spoznati, in očarljivi zgodbi, ki bo nedvomno prevzela vse generacije gledalcev, ni dvoma, da lahko film SMRKCI: SKRITA VAS že razglasimo za največji kino hit, ki nas čaka leta.

Naročnik oglasa je Continental Film