Po dolgih letih se je odrekla lepotnim popravkom

53-letna Courteney Cox je s pretirano uporabo botoksa želela zastaviti staranje, zdaj pa je sprejela svoj naravni videz. (Foto: AP)

53-letna igralka in zvezdnica ene najbolj priljubljenih serij vseh časov, Prijatelji, Courteney Cox, je bila precej časa zaprisežena uporabnica tehnik pomlajevanja, predsvem botoksa in polnil. Več let je z njimi ohranjala mladostni videz, mnogi so ji očitali, da ima že povsem "zmrznjen" obraz, zdaj pa je očitno tudi sama spoznala, da se tako vneto proti času ne da boriti. Dejala je, da je opravila s polnili, saj ji ni bilo več všeč, kako je bila videti z njimi.

"Počutim se bolje, ker sem spet videti kot jaz," je dejala za revijo New Beauty. "Mislim, da sem zdaj videti bolj kot oseba, kot sem bila (pred popravki). Upam, da. Stvari se spreminjajo. Vse se povesi. Želela sem to preprečiti, ampak to me je naredilo umetno," je pojasnila.

Dodala je, da se je vse stopnjevalo do točke, ko je bilo preveč. Vsakič si je dala injecirati in popraviti malo, dokler na koncu že ni bilo pretirano. "Kar naenkrat se zavedaš, da imaš naložene plasti na plasti. Tega ne vidiš, ker je proces postopen, dokler naenkrat ne ugotoviš: 'O, sranje, to pa ni videti prav'," je prizanala.

"Tvoj obraz se mora gibati. To niso gube, to so smejalne linije. Morala sem se naučiti, da to sprejmem in vzljubim ter dojamem, da polnila niso moji prijatelji," je dejala.

Na levi je fotografija izpred dveh let, na desni pa sedanja:

Mati 13-letnice pravi, da o lepoti vse bolj razmišlja, ker je njena hči v letih, ko odkriva nove trende in eksperimentira z ličili. "Na srečo sme v šoli nositi le maskaro, ampak ob koncih tedna je videti, kot da gre na najbolj divjo zabavo." Pojasnila je, da si želi, da bi se njena hči lahko izražala. "Vem, da nekateri mislijo, da bi morala omejiti njeno ličenje, ampak to je oblika samo izražanja. Dokler se preveč ne seksualizira, gre samo za to, da počne tisto, zaradi česar se dobro počuti," je dejala.

Dodala je, da je staranje resnično težko, sploh v Hollywoodu, kjer te silijo v to, da ostajaš v koraku. "Mislim, da je staranje na splošno težko. Čutim se staro 34 let, zato se mi misel, da nisem, ne zdi naravna. Ne razumem tega, da nisem toliko stara. Počutim se bolje, kot sem se kadarkoli v svojem življenju, zase tudi veliko bolj skrbim," je dejala.

"Ampak Hollywood vse otežuje. Odraščala sem v prepričanju, da je videz najpomembnejša stvar na svetu. To je precej žalostno, ker me je to spravilo v težave. Tako zelo sem se trudila ohranjati korak, da je to pravzaprav vse skupaj poslabšalo," je dejala.

53-letnica je sicer zaročena s 40-letnim frontmanom skupine Snow Patrol Johnnyjem McDaidom.