Po le nekaj mesecih dahnila večni da

A post shared by @amyschumer on Feb 15, 2018 at 8:53am PST

Ameriška igralka in komedijantka Amy Schumer je valentinovo izkoristila za najbolj romantični dogodek v svojem življenju – po le nekaj mesecih sta si z njenim izbrancem, kuharjem Chrisom Fisherjem, obljubila večno zvestobo. Zvezdnica je srečni dogodek tako ovekovečila na Instagramu in pod fotografije zaljubljenega para pripisala zelo kratek komentar: "Jap!"

Večno zvestobo sta si obljubila v zasebnem kotičku ob morju, parček pa sta pred oltar med drugim pospremila kar psička. Slavju ljubezni, ki je med znano igralko in priznanim kuharjem vzniknila pred nekaj meseci, so prisostvovali tudi mnogi slavni prijatelji, med njimi Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston in Larry David.

Schumerjeva in Fisher sta se v javnosti prvič skupaj pojavila novembra lani, ko so ju v New Yorku opazili na večerji ob svečah. Maja istega leta pa se je igralka po letu in pol razšla z Benom Hanischem. A Amy Schumer je očitno še en dokaz več, da pravo ljubezen takoj prepoznaš, saj je po nekaj mesecih s Chrisom že stopila pred oltar. Zabava pa se je s prepevanjem karaok in plesom nadaljevala še pozno v noč.