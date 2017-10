Po otročičku številka pet je njun zakon 'prerojen'

Tori Spelling z družino. (Foto: Instar Images)

Igralka Tori Spelling in resničnostni zvezdnik Dean McDermott sta bila poročena manj kot leto, ko je na svet prijokal njun prvi otrok. Danes sta mamica in očka petim nadobudnežem: 10-letnemu Liamu, leto mlajši Stelli, Hattie, 6 let, Finnu, 5 let, in sedemmesečnemu Beauju.

In čeprav se zvezdnica serije Beverly Hills 90210 in njen mož že desetletje utapljata v plenicah igračah in otroškem joku, Spellingova pravi, da ni bila še nikoli v življenju bolj zaljubljena. "Beau je bil preporod za najino razmerje," je igralka razkrila na festivalu junakov v Los Angelesu, ki ga je priredila organizacija za preprečevanje širjenja virusa HIV med otroke Elizabeth Glaser Pediatric Aids Foundation. 44-letna zvezdnica je dodala, da sta se z možem v desetletju starševstva veliko naučila. "Zdaj veva, kako to početi drugače. Toliko let nisva vedela, kako najti čas zase. Vse se je vrtelo okrog otrok, ker so začeli tako hitro prihajati v najini življenji."

Zato sta se pred rojstvom zadnjega sina, marca letos, odločila, da bosta ob novorojenčku številka pet postopala drugače in na prvo mesto poleg malčka postavljala tudi sebe – začela sta redno hoditi na zmenke. "Najin čas, ki ga preživiva skupaj, je enako pomemben kot čas, ki ga preživiva s svojimi otroki," je na rdeči preprogi razložila Tori.

A ni bilo vedno tako rožnato. Spellingova in njen mož sta morala zelo garati, da sta ohranila svoj zakon po McDermottovem skoku čez plot, leta 2013 je namreč imel dvodnevno afero z žensko po imenu Emily Goodhand, tudi sicer pa naj bi njegovo oko rado zatavalo. In kako jima je uspelo? "Ključ do uspeha je komunikacija," pravi Tori in dodaja: "Oba sva zvezo jemala preveč samoumevno. A zdaj se zavedava, da moraš za razmerje in zakon trdo garati. Žanješ to, kar si sejal. Tako zelo se ljubiva, da sva pripravljena dati vse od sebe."