Po petih letih supermanekenka spet samska

43-letna supermanekenka Tyra Banks in 52-letni fotograf Erik Alsa sta se po petih letih zveze prijateljsko razšla. "Zgodilo se je brez drame, v prijateljskem duhu bosta skupaj vzgalaja sinčka," je povedal vir.

Erik se je odselil iz družinske hiše, par pa bo še vedno sodeloval tudi profesionalno, saj Erik sodeluje tudi pri Tyrini oddaji America's Next Top Model.

Že pred letom se je šušljalo, da ima par po rojstvu sina velike težave. Januarja lani sta namreč s pomočjo nadomestne matere dobila sina Yorka, saj Tyra ni mogla zanositi kljub večletnemu zdravljenju, ki je bilo zanjo zelo travmatično.

"Ko sem dopolnila 40 let, je bila edina stvar, glede katere sem bila nesrečna to, da nimam otrok. Govorila sem si: 'Prekleto, ura tik-taka!'," je takrat opisovala. "Imela sem nekaj ne preveč lepih izkušenj z umetno zanositvijo, zelo travmatičnih. Težko je, ko si starejši. Pri teh letih ne zanosiš kar tako," je dejala.

Odkar so se ji s pomočjo nadomestne matere uresničile sanje, je do sina zelo zaščitniška in ga ne izpostavlja javnosti. A vseeno je sama objavila njegovo prvo fotografijo. Kako se je to zgodilo? "Skušala sem ga zakrivati z odejico. Ko sem videla, da ga fotografirajo med vožnjo v avtomobilu, sem hitro zapeljala na bencinsko črpalko in njegovemu očetu sporočila, da moram njegovo fotografijo objaviti, preden tostorijo paparaci. Nisem hotela, da zaslužijo na račun najinega otroka. Zato sem objavila prekleto fotografijo," je pojasnila.

"Ampak naslednji dan fotografij ni bilo, ker se mama zna izogniti fotoaparatom. Z razlogom je supermanekenka! In zdaj je v javnosti njegova fotografija, čeprav tega ne bi bilo treba!," je pojasnila.