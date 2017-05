Po petih tednih vendarle poimenovala sina

Cheryl in Liam Payne sta se svojega sinčka razveselila konec marca. (Foto: AP)

33-letna Cheryl sprva ločena Cole in pozneje prav tako ločena Fernandez Versini, in 23-letni Liam Payne sta se konec marca razveselila sinčka, a ga vse do zdaj še nista poimenovala, saj ju nobeno ime ni dovolj prepričalo.

Zdaj pa sta vendarle našla ime, ki je obema všeč. Kakor se za pop zvezdnike spodobi, sta se seveda odločila za precej nenavadno ime. Po temeljitem premisleku in tehtanju različnih možnosti sta se vendarle odločila za ime Bear (Medved).

"Liam in Cheryl se celo večnost nista mogla odločiti glede imena. A ko sta pomislila na ime Bear, je bilo obema všeč in tako sta se strinjala, da bo to ime njunemu sinu," je povedal njun prijatelj.

Ker par uporablja priimek Payne, bo tako njun sinček poznan kot Bear Payne.

Sicer pa nista prva zvezdniška starša, ki sta za svojega sina izbrala ime Bear. Petletni sin Jamieja in Jools Oliver je Buddy Bear, sta svoja sinova sta Bear poimenovali tudi igralki Kate Winslet in Alicia Silverstone.

Cheryl in Liam pa sta morda navdih za ime našla v 42-letnem adventuristu in voditelju adrenalinskih oddaj Bearu Gryllsu, ki je njun skupni znanec.