Po vdoru v Twitter račun nekdo 'pokopal' Britney Spears

Nekdo se je grdo pošalil na račun Britney Spears, njen menedžer pa je sporočil, da je s pevko vse v redu. (Foto: AP)

Založba Sony Music se je opravičila, ker je "pokopala" nekdanjo pop princesko Britney Spears, saj je nekdo po vdoru v njihov Twitter račun tvitnil, da je pevka mrtva. " "RIP @britneyspears" in "#RIPBritney1981-2016", je zapisal neznani šaljivec.



Sporočilo so pospremili z žalostnimi "emoji", sta poročali reviji Variety in Billboard. Lažni tvit so kmalu umaknili, sicer pa naj bi nekdo vdrl tudi v račun legendarnega Boba Dylana, saj naj bi nekdo v njegovem imenu tvitnil "Počivaj v miru Britney Spears", sicer pa je Dylan prav tako pri založbi Sony.



Pri Sonyju so dejali, da je bil njihov Twitter račun "ogrožen" in da so zadevo "sanirali". "Opravičujemo se Britney Spears in njenim oboževalcem za zmedo," so se bili prisiljeni posuti s pepelom. Njen menedžer Adam Leber pa je za mrežo CNN dejal, da z 35-letno grammyjevko "vse v najlepšem redu".