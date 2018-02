Po več kot 30 letih je zanj še vedno neustavljivo privlačna

Igralec Tom Hanks je po skoraj treh desetletjih še vedno moški, v katerega se je zaljubila Rita Wilson, zato se je svojemu najdražjemu že pred okroglo obletnico poroke poklonila s prikupno fotografijo. "Mojemu enemu in edinemu," je zapisala ob fotografijo na kateri sta videti tako srečno, kot bi bila na medenih tednih.

Srečno zaljubljena Rita Wilson in Tom Hanks. (Foto: Profimedia)

Ob številnih hollywoodskih ljubezenskih zgodbah, ki se (pre)hitro končajo, je zakon Toma Hanksa in Rite Wilson zagotovo ena od svetlih izjem. Oskarjevec je namreč v svojo izbranko zaljubljen od prvega dne, ko sta se leta 1981 spoznala na snemanju nadaljevanke Bosom Buddies. Sedem let pozneje sta se poročila in v treh desetletjih utišala vse govorice o ločitvi, ki so jima jih podtaknili zlobni jeziki. Čeprav sta se večinoma požvižgala nanje, pa pravita, da sta se včasih vseeno morala ukvarjati z njimi, da bi zaščitila svoj zakon. "Na določeni točki se moraš ukvarjati s tem in jih postaviti na laž," je dejala Wilsonova in poudarila, da je zakon zanju nekaj svetega.

61-letni oskarjevec je že večkrat priznal, da ima oči le zanjo in da tudi po vseh teh letih meni, da je neustavljivo privlačna. "Moram reči, včasih gledam to damo zjutraj, ko je vsa razmršena, ko vstane iz tople postelje in ji skuštrani lasje štrlijo na vse konce … Uuu, res je vroča za umret," je pred časom dejal v pogovorni oddaji in razkril, da se je v Wilsonovo zaljubil na prvi pogled. "Takoj ko sem jo zagledal, sem vedel, da se v njej skriva nekaj noro dobrega," je še dodal. In kot kaže, se ni zmotil.

Par pa je imel v treh desetletjih zveze tudi težko preizkušnjo, a sta jo s skupnimi močmi premostila. Rita Wilson je namreč zaradi raka na prsih izgubila obe dojki. A bolezen je ob trdni opori moža, ki ji je namenjal posebno skrb in ob težkih časih skrbel za nasmeh na njenem obrazu, premagala.

