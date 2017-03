Poglejte, kako velik je že njen sin

A post shared by Debra Messing (@therealdebramessing) on Mar 28, 2017 at 6:37am PDT

Debra Messing (Foto: AP)

48-letna igralka Debra Messing je na slavnostni dogodek prišla s svojim sinom Romanom, ki bo 7. aprila dopolnil 13 let. Slavna igralka ima Romana z ameriškim igralcem, scenaristom in režiserjem Danielom Zelmanom, s katerim se je po enajstih letih zakona razšla decembra 2011.



Med prireditvijo je bila Debra nagrajena za njen prispevek k širjenju ženskih zgodb ter zastopanja žensk na odru, tako filmskem kot televizijskem. Med nagrajenci je bila tudi Ann M. Sarnoff, predsednica producentske korporacije BBC Worldwide North America.

''Kakšen izjemen večer, praznovanje ženskih zgodb v gledališču in premikanje mej. To je bila velika čast, da so moje delo opazili in da ga je podprla tako izjemno pomembna organizacija,'' je Debra zapisala na Instagramu po dogodku.



Debra nastopa tudi v seriji Laurine skrivnosti (The Mysteries of Laura), ki na BRIO prihaja v soboto, 1. aprila, ob 14.30. 48-letnica igra glavno vlogo Laure Diamond, ki je uspešna detektivka in mama dvojčkov.

Ne zamudite 1. dela 1. sezone serije Laurine skrivnosti



Laura Diamond je uspešna detektivka, ki žene strah v kosti nepridipravom, hkrati pa se doma trudi vzgajati svoja nagajiva dvojčka ter se soočiti s težavami, ki jih imata z možem Jakeom. Njeno življenje je vsekakor pestro in včasih celo preveč naporno. K sreči ji ob strani stojita njen partner Billy in iznajdljivi Max, ki ji vedno rada priskočita na pomoč, tudi kot varuški njenih otrok.