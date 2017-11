'Pogrešal sem ta obraz'

18-letni Brooklyn Beckham se je zaradi študija fotografije preselil v New York. V študiju in življenju v New Yorku nadvse uživa, a kakor je sam priznal, nadvse pogreša svoje dekle in svojo družino. Enako pa velja tudi za njegovo slavno družino, ki so večkrat omenili, kako ga pogrešajo.

Pred dnevi ga je v New Yorku obiskalo njegovo dekle, 20-letna igralka Chloe Moretz, ki sta avgusta po letu odmora obnovila zvezo, a sta bila zaradi igralkinih delovnih obveznosti do zdaj ločena, zdaj pa je v mesto priletel še njegov očka, 42-letni nekdanji nogometaš David Beckham in fanta sta se odpravila v mesto.

Ponosni očka je tako hitro na svojem Instagramu profilu objavil njuno srečanje in zraven fotografije zapisal, kako je pogrešal njegov obraz. Po pohajkovanju v mestu, pa sta skočila še na večerjo. Seveda je tudi to obeležil na Instagramu in zraven zapisal, kako srečen je, da je znova skupaj s sinom.