Elvis in Priscilla sta se spoznala, ko je ta imela le 14 let. (Foto: AP)

Letos mineva 40 let od smrti kralja rock’n’rolla Elvisa Presleyja. Njegova nekdanja žena Priscilla Presley se je razgovorila o tem, da še vedno pogreša rock zvezdnika, s katerim je bila poročena šest let. Čeprav sta se leta 1973 ločila, sta ostala dobra prijatelja vse do njegove smrti štiri leta kasneje. 71-letnica je za News Corp povedala, da zelo pogreša njegovo otroško navdušenje nad življenjem.

"Pogrešam njegov smeh. Bil je tako nalezljiv. Ko se je začel smejati, so se začeli smejati vsi – čeprav niso vedeli, čemu," je dejala.

Priscilla je Elvisa spoznala, ko je imela le 14 let, njuna ljubezen pa je kljub 11-letni starostni razliki vzcvetela. Štiri leta kasneje se je vselila na njegovo luksuzno posestvo v Memphisu. Mara 1967 sta se poročila, devet mesecev kasneje pa dobila hčerko Liso Marie.

71-letna Priscilla še vedno pogreša pokojnega nekdanjega moža. (Foto: AP)

71-letnica je povedala tudi, da če bi Elvis še vedno živel, da bi zagotovo obrnil hrbet enemu izmed "obveznih" delov biti pop zvezdnik v današnjem svetu: "Bil je zelo zaseben človek. Definitivno si ga ne predstavljam na družbenih omrežjih. S prijatelji smo se že šalili glede tega: Elvis nikoli ne bi imel Facebooka," je dejala.