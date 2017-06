Pokazala hlače, ampak poglejte si to postavo

A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Jun 14, 2017 at 10:20am PDT

Kate Hudson je z oboževalci delila fotografijo, s katero je želela pokazati, da ima nove športne hlače. Zvezdnica je namreč soustanoviteljica znamke Fabletics, ki kupcem ponuja športna oblačila. Njihov slogan je, kjer se šport in moda srečata.

Nad igralkino fotografijo so bili navdušeni njeni oboževalci na Instagramu, kjer ima 7,5 milijona sledilcev. Zvezdnica je dobila veliko komentarjev. Med njimi so bili seveda tisti, ki so bili popolnoma navdušeni nad njenimi športnimi hlačami, in drugi, ki so pohvalili njen videz.

38-letna igralka, ki se lahko pohvali s športno postavo, je pozornost pritegnila tudi s svojimi trebušnimi mišicami, ki ji jih zavida marsikatera njena kolegica. Nedavno je razkrila, da se drži stroge diete, v kateri prevladuje sadje in zelenjava. Za njeno postavo pa je zaslužna tudi redna telovadba pod vodstvom osebne trenerke Nicole Winhoffe.