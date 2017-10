Pokazala svoje zapeljive obline: Pri 43 letih odvrgla oblačila

A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) on Oct 17, 2017 at 1:00am PDT

Španska igralka Penelope Cruz je pozirala za britansko revijo Esquire. Tri fotografije pa je delila tudi z oboževalci na Instagramu. Največ pozornosti je seveda pritegnila s tisto, na kateri pozira v Evinem kostumu, intimne dele pa si zakriva z modro zaveso. Zapeljive fotografije sta posnela Mert Alas in Marcus Piggott, fotografski dvojec, ki slovi tudi po nazivu Mert & Marcus.

43-letna španska zvezdnica je v intervjuju za omenjeno revijo razkrila, da je jokala, po koncu snemanja prizorov v uspešnici Pršut pršut (Jamón, Jamón) iz leta 1992, v katerih nastopa gola. Razlog? Bala se je, da se ne bo mogla nikoli več delati kot igralka. Letos mineva že 25 let od filma Pršut pršut, kjer je v glavni vlogi nastopila z igralcem Javierjem Bardemom, s katerim se je leta 2010 tudi poročila in mu kasneje rodila dva otroka, Luno in Lea.

''Imela sem občutek, da bo film poseben. Vedela sem, da je scenarij dober. Bilo je popolnoma jasno, tako pogumen, tako svež. In da, bil je zelo seksi," je priznala Penelope. "Seveda nisem pričakovala teh prizorov, ampak sem jih posnela. Vsi so bili zelo spoštljivi in so se zavedali, da imam 18 let. Zadnji dan snemanja sem začela jokati, ker sem se bala, da ne bom nikoli več delala kot igralka. Počutila sem se grozno," je še dodala.

Poleg tega je istega leta izšel tudi film Zlati časi (Belle Époque) o špansko državljanski vojni, ki se ponaša tudi z oskarjem za najboljši tujejizčni film. ''Imela sem srečo, da sta ta dva filma izšla istega leta,'' je izjavila Cruzova, ki se je takrat bala, da bi prizori, v katerih se je slekla, za vedno zaznamovali njeno igralsko kariero in tako zasenčili njen veliki igralski talent.