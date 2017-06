Pokazala zapeljivo postavo

Hailey Baldwin (Foto: AP)

Hailey Baldwin, ki je sicer hčerka najmlajšega izmed igralskih bratov Baldwin, Stephena, ki ima britanske, irske, škotske, francoske in nemške korenine, po mamini strani pa evropsko-brazilske korenine, dviguje temperaturo na družbenih omrežjih.

20-letnica je tokrat svojo manekensko postavo pokazala v seksi enodelnih belih kopalkah, s katerimi je na Instagramu požela veliko navdušenja. Njeni oboževalci so pod njeno fotografijo hitro komentirali, da je čudovita, seksi in da je bolj vroča kot sonce. Med njimi pa so bili tudi tisti, ki niso občudovali samo njenih oblin, ampak so bili navdušeni tudi nad izbiro kopalk.

Lepotička slavnih staršev ne navdušuje samo na modnih brveh, ampak si je lani omislila tudi svojo linijo ličil za avstralsko znamko ModelCo.