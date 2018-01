Pokojno pevko hotelsko osebje našlo v kopalnici

Pevko zasedbe The Cranberries, 46-letno Dolores O'Riordan, so mrtvo našli v kopalnici hotela. Zaenkrat še ni znan vzrok njene smrti, vedno glasnejše pa so govorice o samomoru. Njena nenadna smrt je šokirala glasbene kolege in milijone oboževalcev po vsem svetu.