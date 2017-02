Polanski načrtuje povratek v ZDA, a zgolj z zagotovilom, da mu ne bo treba v zapor

Z oskarjem nagrajeni in v Parizu rojeni poljski režiser, 83-letni Roman Polanski, ki je ZDA zapustil pred skoraj 40 leti, namreč zatrjuje, da je dosegel dogovor o priznanju krivde, po katerem mu ni treba v zapor, zagotavlja njegov odvetnik Harland Braun.

Braun je na sodnika Scotta Gordona na sodišču v Los Angelesu naslovil pisno prošnjo, naj odpečati tajni magnetogram pričanja tožilca v primeru Polanski, za katerega verjame, da bo omenjeni dogovor potrdil.

Takrat 43-letni Polanski je bil obtožen spolnega odnosa s tedaj 13-letno Samantho Gailey leta 1977 v Los Angelesu po nekem fotografiranju. Pred dejanjem naj bi Gaileyjevo tudi omamil. Polanski se je sojenju izognil tako, da je priznal spolni odnos z mladoletnico in 42 dni preživel v zaporu. Vendar pa je leta 1978, prepričan, da bo sodnik dogovor o priznanju krivde zavrnil in mu prisodil visoko zaporno kazen, zbežal iz ZDA.

Leta 2009 so ga na podlagi ameriške tiralice aretirali na züriškem letališču. Po desetih mesecih, ki jih je deloma preživel v hišnem priporu v svoji hiši na obrobju Gstaada, so julija 2010 švicarske oblasti zavrnile njegovo izročitev ZDA in ga izpustile na prostost.

Nazadnje je njegovo izročitev ZDA decembra zavrnilo poljsko vrhovno sodišče. Režiser je tedaj izjavil, da se bo "končno lahko počutil varnega v svoji lastni državi". Pred tem je izročitev Polanskega ZDA oktobra 2015 zavrnilo že sodišče v poljskem Krakovu.

Braun meni, da bi tajni magnetogram pričanja tožilca potrdil trditev Polanskega o dogovoru, da preživi 42 dni v zaporu, in bi lahko prepričal ameriške oblasti, da je režiser že odslužil svojo kazen. "Ko bomo potrdili vsebino, bomo pozvali sodišče, da prepozna odločitev poljskega sodišča," je še povedal.