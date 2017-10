Polanski o primeru posilstva: Konec je

Za Polanskega je zadeva s posilstvom končana, čeprav se nekateri s tem ne strinjajo. (Foto: AP)

V redkem intervjuju v imenu novega filma Based on a True Story je priletni režiser Roman Polanski spregovoril tudi o zadevi, ki ga preganja že skoraj polovico življenja. Gre seveda za primer posilstva leta 1977 v hiši igralskega kolega Jacka Nicholsona, ko je seksal s takrat mladoletno Samantho Geimer. Sprva je kazalo, da bi lahko končal za 50 let v zaporu, a mu je žrtev oprostila in prosila sodišče, daj primer opustijo. A je kalifornijski sodnik Scott Gordon pretekli mesec zavrnil prošnjo Geimerjeve in se bo proces očitno nadaljeval.

"Kot veste, se Samantha Geimer že 30 let bori, da bi se to opustilo. A sodniki zadnjih 40 let so bili pokvarjeni in so ščitili eden drugega. Morda bo eden od njih to prenehal početi. Kar se mene tiče, je konec, priznal sem krivdo. Šel sem v zapor. Zato se prišel nazaj v ZDA. Ljudje to pozabljajo ali sploh ne vedo. Celo štiri do petkrat več sem odslužil, kot so mi obljubljali," je povedal 84-letnik.

Njegov novi film, v katerem igrata Eva Green in Emmanuelle Seiger, bo nasledil film Carnage (Pokol) iz leta 2011, ravno te dni pa ga premierno prikazujejo na filmskem festivalu v Zurichu.